Nagy Márton végleg visszavonul a politikától – Facebook-oldalát is törölte

2026.04.17, 10:04
Frissítve: 2026.04.17, 10:19

Péntek reggelre eltűnt Nagy Márton Facebook-oldala, ami gyorsan találgatások sorát indította el. Az Index megkeresésére a nemzetgazdasági minisztérium megerősítette: az oldalt hivatalosan végleg törölték.  –

Nagy Márton végleg visszavonul a politikától / Fotó: Kocsis Zoltán

Nem sokkal később maga Nagy Márton is megszólalt, és megerősítette, hogy visszavonul a politikától.

Nagy Márton a pályáját már az egyetem évei alatt megkezdte: 1998-tól az Államadósság Kezelő Központnál dolgozott makrogazdasági elemzőként, majd 2000 és 2002 között az ING Vagyonkezelő Rt. vezető elemzőjeként szerzett tapasztalatot a pénzügyi szektorban.

2002-ben csatlakozott a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB), 2013 és 2015 között az MNB ügyvezető igazgatójaként a pénzügyi stabilitásért és a hitelösztönzésért felelt, emellett tagja volt a Pénzügyi Stabilitás Tanácsnak és az Európai Bankhatóságnak is.

2015-ben a jegybank alelnökévé nevezték ki, ezzel együtt a Monetáris Tanács tagja is lett, 2015 és 2017 között párhuzamosan a Budapesti Értéktőzsde elnöki tisztségét is betöltötte.

A kormányzati szférába 2020-ban lépett be, amikor miniszterelnöki megbízottként a miniszterelnök gazdasági főtanácsadója lett. Feladatai közé tartozott a gazdaságpolitikai döntések szakmai támogatása és a különböző gazdaságpolitikai területek összehangolása.

2022-ben nevezték ki gazdaságfejlesztési miniszterré, majd 2024-től a nemzetgazdasági miniszteri posztot töltötte be. 

Vasárnap az országgyűlési választást a Tisza párt nyerte: Magyar Péter pártja a szavazatok mintegy 54 százalékát át szerezte meg, amivel 138 mandátumhoz jutott a 199 fős Országgyűlésben, így megszerezte a döntéshozatalhoz szükséges kétharmados többséget. 

A választás főbb adatai az előzetes eredmények alapján:

  • Tisza Párt: 138 mandátum
  • Fidesz–KDNP: 54 mandátum
  • Mi Hazánk Mozgalom: 7 mandátum

A rekordmagas, közel 78 százalékos részvételű választást követően Orbán Viktor gratulált a Tisza Párt elnökének.

