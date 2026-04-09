Donald Trump ultimátumot adott a NATO-szövetségeseknek: kész a lista, kivonul Amerika a nem „baráti" országokból
Fokozza a nyomást Washington európai szövetségesein, hogy küldjenek haderőt a Hormuzi-szoroshoz. A NATO német lapértésülés szerint nagy kihívás elé került: Donald Trump amerikai elnök konkrét vállalásokat követel az európaiaktól, olyan formában, ami európai diplomaták fogalmazásában nem más, mint egy ultimátum.
A Der Spiegel írta csütörtökön, és sorban veszik át a lapok: Mark Rutte NATO-főtitkár már továbbította is az európai NATO-tagállamoknak Trump követelését, amely több diplomata szerint gyakorlatilag ultimátumnak tekinthető.
Úgy tudni, Trump listákat készíttet arról, hogy mely európai NATO-országok támogatják őt a „mullahok elleni háborúban”, és melyek nem.
A Der Spiegel szerint az elnök azt tervezi, hogy kivonja az amerikai csapatokat azokból az országokból, amelyek nem támogatják őt
– írja a De Telegraaf.
A követelés egy zárt ajtók mögött tartott fehér házi találkozón hangzott el Trump és Mark Rutte NATO-főtitkár között – számol be a török Anadolu hírügynökség, szintén a Der Spiegelre hivatozva. A magazin idézte, névtelenséget kérő európai diplomaták szerint Rutte ezt követően arról tájékoztatta az európai fővárosokat, hogy Washington „konkrét vállalásokat” vár
a következő napokban.
Donald Trump: a NATO soha nincs ott, amikor nekünk van rá szükségünk
A diplomaták „ultimátumként” jellemezték a kérést, mondván, hogy a Trump-adminisztráció egyértelművé tette: a szövetségesek részéről tett homályos „politikai ígéretek” már nem elegendők. Nem volt világos, hogy az Egyesült Államok hivatalos NATO-missziót sürget-e, vagy csupán összehangolt nemzeti telepítéseket – írják a törökök.
A találkozóról a Bloomberg amerikai hírügynökség is beszámolt, de az a részlet, hogy ultimátumként értékelt követelés hangzott el, a német lap jelentésében bukkan fel.
A Ruttéval szerdán folytatott fehér házi egyeztetés hangulatáról sok minden kikövetkeztethető abból, hogy utána Donald Trump a közösségi médiában a következőt írta:
A NATO nem volt ott, amikor szükségünk volt rájuk, és nem is lesz ott, ha újra szükségünk lesz rájuk.
A Bloomberg háttérként emlékeztet: egy az Egyesült Királyság vezette, több mint 40 országot – köztük számos európai államot, Japánt és Kanadát – tömörítő koalíció vállalta, hogy segít újranyitni a Hormuzi-szorost – amelyen a világ olaj- és földgázforgalmának mintegy 20 százaléka halad át –, miután a közel-keleti harcok véget érnek.
A szoros lezárása az egekbe lökte a globális energiaárakat, és sok helyen félelmeket keltett, hogy elfogy az üzemanyag.
A tűzszünet törékeny, a NATO „papírtigris” – mi lesz ennek a vége?
Trump, Irán és Izrael kedden törékeny, 14 napos tűzszüneti megállapodást jelentett be, amely a támadások leállításától és a stratégiai vízi út újranyitásától függ. A megállapodást követően mintegy egy tucat – többségében európai – vezető nyilatkozatot adott ki, amelyben ígéretet tettek arra, hogy „hozzájárulnak a hajózás szabadságának biztosításához a Hormuzi-szorosban”.
Azonban Irán és Izrael részéről a csapások tovább folytatódtak, és a Hormuzi-szoros a bejelentés óta gyakorlatilag zárva maradt. Teherán szerint Izraelnek az Iránhoz kötődő Hezbollah milícia elleni libanoni támadásai a tűzszünet megsértését jelentik.
Ez felveti a kérdést – fogalmaz a hírügynökségi jelentés –, hogy az Egyesült Államok legújabb kérése arra ösztönzi-e a Hormuzi-koalíció tagjait, hogy gyorsan konkrét tervekkel álljanak elő, illetve hogy reálisnak tartják-e a Washington által megszabott, néhány napos határidőt.
Az európai szövetségesek már korábban kihúzták a gyufát Trumpnál
Az iráni háború azonban talán eddig a legnagyobb kihívást jelentheti a NATO-főtitkár Rutte számára – értékel a Bloomberg.
Bár Trump régóta bírálja a NATO-t – megkérdőjelezve annak jelentőségét és azt, hogy az országok hajlandók-e viselni a kollektív biztonság költségeit –, az elmúlt hetekben egyre ellenségesebbé vált a katonai szövetséggel szemben,
a tagállamokat „gyáváknak”, a szövetséget pedig „papírtigrisnek” nevezve.
