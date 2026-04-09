Donald Trump ultimátumot adott a NATO-szövetségeseknek: kész a lista, kivonul Amerika a nem „baráti" országokból

Fokozza a nyomást Washington európai szövetségesein, hogy küldjenek haderőt a Hormuzi-szoroshoz. A NATO német lapértésülés szerint nagy kihívás elé került: Donald Trump amerikai elnök konkrét vállalásokat követel az európaiaktól, olyan formában, ami európai diplomaták fogalmazásában nem más, mint egy ultimátum.

A NATO hatalmas kihívás előtt áll: sikerül-e a francia hadihajókat és másokat a Hormuzi-szoroshoz kényszerítenie Donald Trumpnak? Fotó: AFP

A Der Spiegel írta csütörtökön, és sorban veszik át a lapok: Mark Rutte NATO-főtitkár már továbbította is az európai NATO-tagállamoknak Trump követelését, amely több diplomata szerint gyakorlatilag ultimátumnak tekinthető.

Úgy tudni, Trump listákat készíttet arról, hogy mely európai NATO-országok támogatják őt a „mullahok elleni háborúban”, és melyek nem.

A Der Spiegel szerint az elnök azt tervezi, hogy kivonja az amerikai csapatokat azokból az országokból, amelyek nem támogatják őt

– írja a De Telegraaf.

A követelés egy zárt ajtók mögött tartott fehér házi találkozón hangzott el Trump és Mark Rutte NATO-főtitkár között – számol be a török Anadolu hírügynökség, szintén a Der Spiegelre hivatozva. A magazin idézte, névtelenséget kérő európai diplomaták szerint Rutte ezt követően arról tájékoztatta az európai fővárosokat, hogy Washington „konkrét vállalásokat” vár

a következő napokban.

Donald Trump: a NATO soha nincs ott, amikor nekünk van rá szükségünk

A diplomaták „ultimátumként” jellemezték a kérést, mondván, hogy a Trump-adminisztráció egyértelművé tette: a szövetségesek részéről tett homályos „politikai ígéretek” már nem elegendők. Nem volt világos, hogy az Egyesült Államok hivatalos NATO-missziót sürget-e, vagy csupán összehangolt nemzeti telepítéseket – írják a törökök.

A találkozóról a Bloomberg amerikai hírügynökség is beszámolt, de az a részlet, hogy ultimátumként értékelt követelés hangzott el, a német lap jelentésében bukkan fel.

Fotó: AFP

A Ruttéval szerdán folytatott fehér házi egyeztetés hangulatáról sok minden kikövetkeztethető abból, hogy utána Donald Trump a közösségi médiában a következőt írta:

A NATO nem volt ott, amikor szükségünk volt rájuk, és nem is lesz ott, ha újra szükségünk lesz rájuk.

A Bloomberg háttérként emlékeztet: egy az Egyesült Királyság vezette, több mint 40 országot – köztük számos európai államot, Japánt és Kanadát – tömörítő koalíció vállalta, hogy segít újranyitni a Hormuzi-szorost – amelyen a világ olaj- és földgázforgalmának mintegy 20 százaléka halad át –, miután a közel-keleti harcok véget érnek.