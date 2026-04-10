Az Európai Unió saját katonai képességeinek megerősítésére és akár egy közös európai hadsereg létrehozására is szükség lehet – erről beszélt Andrius Kubilius az unió védelmi biztosa egy interjúban. Az Egyesült Államokkal fennálló kapcsolatok megingása egyre inkább arra készteti Európát, hogy önállóbb védelmi stratégiát alakítson ki.

Kimondták: Európa saját hadsereget állíthat fel, ami belép a NATO helyére – őszintén beszélt az unió védelmi főnöke / Fotó: tomeqs

A politikus közvetlenül azelőtt nyilatkozott, hogy Mark Rutte találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. A találkozót követően Trump élesen bírálta a NATO-t, azt állítva, hogy a szövetség nem nyújtott megfelelő támogatást, és a jövőben sem számíthat rá az Egyesült Államok – írja a Politico.

Az amerikai elnök kritikái, valamint más lépései – köztük a szövetségeseket érintő vámintézkedések és a külpolitikai feszültségek – jelentősen gyengítették az európai bizalmat az Egyesült Államok iránt. Egy friss, több mint 6600 fő bevonásával készült felmérés szerint

mindössze 35 százalék tekinti az Egyesült Államokat közeli szövetségesnek, miközben 60 százalék inkább versenytársként vagy fenyegetésként látja.

Andrius Kubilius szerint a transzatlanti kapcsolatok romlása közvetlen hatással van a NATO megítélésére is. Hangsúlyozta: ha csökken a bizalom az Egyesült Államok iránt, az a katonai szövetségbe vetett hitet is aláássa.

A felmérés ugyanakkor azt is kimutatta, hogy az európaiak többsége továbbra is támogatná a NATO-szövetségesek védelmét, ugyanakkor erős az igény az önálló európai katonai képességek fejlesztésére. A válaszadók 86 százaléka támogatja a védelmi kapacitások erősítését, míg 69 százalék egy közös európai hadsereg létrehozását is pártolná.

Kubilius szerint egyértelmű üzenet érkezett az európai társadalmakból:

nem elegendő a 27 tagállam hadseregeinek laza együttműködése, hanem egy valódi, közös katonai erőre van szükség.

A politikus úgy látja, hogy az európaiak egyre inkább bíznak saját képességeikben, és nyitottak egy függetlenebb védelmi rendszer kialakítására. Az elképzelést azonban nem minden uniós vezető támogatja: többek között Kaja Kallas is elutasította egy közös európai hadsereg létrehozásának gondolatát.