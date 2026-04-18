Történelmi pillanat, nem várnak tovább: az Európai Unió NATO akar lenni, a szemünk láttára alakítják át – megkezdődik a védelmi szövetség tesztje
Az Európai Unió először teszteli szimulációban, hogyan működne a tagállamok kölcsönös segítségnyújtási kötelezettsége egy fegyveres támadás esetén. A gyakorlat célja, hogy kiderüljön, a 42.7-es cikkely a gyakorlatban is működőképes-e válsághelyzetben – és hogy a blokk képes lenne-e úgy működni, mint a NATO.
Az Európai Unió olyan szimulációt indít, amelyben azt vizsgálják, hogyan reagálna a blokk, ha valamelyik tagállamát fegyveres támadás érné.
A gyakorlat középpontjában az EU-szerződés 42.7-es cikke áll, amely a kölcsönös segítségnyújtási kötelezettséget rögzíti.
A Politico értesülései alapján kezdeményezés egy úgynevezett „asztalgyakorlat”, vagyis válságszimuláció formájában zajlik, Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikai főképviselő felügyeletével. A cél nem katonai műveletek gyakorlása, hanem annak feltérképezése, hogyan születnének politikai döntések egy valós támadás esetén.
A 42.7-es cikk kimondja, hogy ha egy uniós tagállamot fegyveres támadás ér, a többi tagállam köteles „minden rendelkezésre álló eszközzel” segítséget nyújtani. A megfogalmazás azonban szándékosan tág: nem határozza meg, hogy ez katonai, pénzügyi, humanitárius vagy más típusú támogatást jelent-e.
Európai védelem, akár a NATO nélkül is
A mostani gyakorlatot a Politikai és Biztonsági Bizottság (PSC) végzi, amely az EU magas szintű diplomáciai döntéshozó testülete. A forgatókönyvek között olyan helyzetek szerepelnek, amikor több tagállam egyszerre kér segítséget, illetve amikor a válság gyorsan eszkalálódik.
A tervek szerint egy későbbi szakaszban a védelmi miniszterek is kapnak egy külön gyakorlatot, hogy a politikai szimulációt operatív szintű értékelés kövesse. Egy uniós tisztviselő szerint a mostani lépés célja annak feltérképezése, „hogyan működik ez a rendszer a valóságban”.
Az EU mechanizmusa azonban eltér a NATO 5. cikkelyétől:
- míg a NATO esetében a tagállamok katonai segítségnyújtása egyértelműbb kötelezettség;
- az uniós 42.7-es cikkely többféle eszközt is lehetővé tesz, beleértve a pénzügyi, humanitárius vagy infrastrukturális támogatást is.
Diplomaták szerint több keleti tagállam aggódik amiatt, hogy a 42.7-es cikkely túlhangsúlyozása gyengítheti a NATO szerepét, különösen az Egyesült Államok európai jelenlétének fényében. Ugyanakkor az EU hivatalos álláspontja szerint a két rendszer egymást kiegészíti.
A téma aktualitását növeli, hogy az utóbbi években több incidens is rávilágított az európai biztonsági kockázatokra.
Ciprus például dróntámadások célpontja volt a közel-keleti konfliktusokhoz kapcsolódó feszültségek során, ami felgyorsította a 42.7-es cikkely gyakorlati tesztelésének igényét.
A kérdés az uniós csúcspolitikában is napirenden van. A következő vezetői csúcstalálkozón a tagállamok tájékoztatást kapnak a folyamatban lévő munkáról. Több diplomata szerint Ciprus külön is kezdeményezte a téma napirendre vételét.
A háttérben az EU és az Egyesült Államok közötti politikai feszültségek is szerepet játszanak, amelyek újra előtérbe hozták az európai stratégiai autonómia kérdését.
Egyes uniós politikusok szerint a biztonsági garanciák megerősítése kulcstényező lehet a blokk jövőbeli bővítésében is.
A 42.7-es cikkelyt eddig mindössze egyszer aktiválták: Franciaország 2015-ben hivatkozott rá a párizsi terrortámadásokat követően. Akkor a tagállamok főként hírszerzési és logisztikai támogatást nyújtottak, nem egységes katonai válasz keretében.
A mostani gyakorlat célja annak eldöntése, hogy egy hasonló mechanizmus a jelenlegi geopolitikai környezetben mennyire lenne gyors, egységes és hatékony.
