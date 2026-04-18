Rendkívüli bejelentés: tüzet nyitottak a hajókra a Hormuzi-szorosban, teljes a káosz – senki se tudja, mi történik most

Történelmi pillanat, nem várnak tovább: az Európai Unió NATO akar lenni, a szemünk láttára alakítják át – megkezdődik a védelmi szövetség tesztje

A közel-keleti konfliktus és európai incidensek után az EU a saját védelmi mechanizmusait vizsgálja felül. A NATO mintájára készített 42.7-es cikkely gyakorlati működését most először modellezik.
2026.04.18, 13:20
Frissítve: 2026.04.18, 13:22

Az Európai Unió először teszteli szimulációban, hogyan működne a tagállamok kölcsönös segítségnyújtási kötelezettsége egy fegyveres támadás esetén. A gyakorlat célja, hogy kiderüljön, a 42.7-es cikkely a gyakorlatban is működőképes-e válsághelyzetben – és hogy a blokk képes lenne-e úgy működni, mint a NATO.

Az uniós kül- és biztonságpolitika új szintre lép: a tagállamok közös védelmi kötelezettségét szimulált válsághelyzetben tesztelik a NATO nélkül / Fotó: AFP

Az Európai Unió olyan szimulációt indít, amelyben azt vizsgálják, hogyan reagálna a blokk, ha valamelyik tagállamát fegyveres támadás érné. 

A gyakorlat középpontjában az EU-szerződés 42.7-es cikke áll, amely a kölcsönös segítségnyújtási kötelezettséget rögzíti.

A Politico értesülései alapján kezdeményezés egy úgynevezett „asztalgyakorlat”, vagyis válságszimuláció formájában zajlik, Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikai főképviselő felügyeletével. A cél nem katonai műveletek gyakorlása, hanem annak feltérképezése, hogyan születnének politikai döntések egy valós támadás esetén.

A 42.7-es cikk kimondja, hogy ha egy uniós tagállamot fegyveres támadás ér, a többi tagállam köteles „minden rendelkezésre álló eszközzel” segítséget nyújtani. A megfogalmazás azonban szándékosan tág: nem határozza meg, hogy ez katonai, pénzügyi, humanitárius vagy más típusú támogatást jelent-e.

Európai védelem, akár a NATO nélkül is

A mostani gyakorlatot a Politikai és Biztonsági Bizottság (PSC) végzi, amely az EU magas szintű diplomáciai döntéshozó testülete. A forgatókönyvek között olyan helyzetek szerepelnek, amikor több tagállam egyszerre kér segítséget, illetve amikor a válság gyorsan eszkalálódik.

A tervek szerint egy későbbi szakaszban a védelmi miniszterek is kapnak egy külön gyakorlatot, hogy a politikai szimulációt operatív szintű értékelés kövesse. Egy uniós tisztviselő szerint a mostani lépés célja annak feltérképezése, „hogyan működik ez a rendszer a valóságban”.

Az EU mechanizmusa azonban eltér a NATO 5. cikkelyétől:

  • míg a NATO esetében a tagállamok katonai segítségnyújtása egyértelműbb kötelezettség;
  • az uniós 42.7-es cikkely többféle eszközt is lehetővé tesz, beleértve a pénzügyi, humanitárius vagy infrastrukturális támogatást is.

Diplomaták szerint több keleti tagállam aggódik amiatt, hogy a 42.7-es cikkely túlhangsúlyozása gyengítheti a NATO szerepét, különösen az Egyesült Államok európai jelenlétének fényében. Ugyanakkor az EU hivatalos álláspontja szerint a két rendszer egymást kiegészíti.

A téma aktualitását növeli, hogy az utóbbi években több incidens is rávilágított az európai biztonsági kockázatokra. 

Ciprus például dróntámadások célpontja volt a közel-keleti konfliktusokhoz kapcsolódó feszültségek során, ami felgyorsította a 42.7-es cikkely gyakorlati tesztelésének igényét.

A kérdés az uniós csúcspolitikában is napirenden van. A következő vezetői csúcstalálkozón a tagállamok tájékoztatást kapnak a folyamatban lévő munkáról. Több diplomata szerint Ciprus külön is kezdeményezte a téma napirendre vételét.

A háttérben az EU és az Egyesült Államok közötti politikai feszültségek is szerepet játszanak, amelyek újra előtérbe hozták az európai stratégiai autonómia kérdését. 

Egyes uniós politikusok szerint a biztonsági garanciák megerősítése kulcstényező lehet a blokk jövőbeli bővítésében is.

A 42.7-es cikkelyt eddig mindössze egyszer aktiválták: Franciaország 2015-ben hivatkozott rá a párizsi terrortámadásokat követően. Akkor a tagállamok főként hírszerzési és logisztikai támogatást nyújtottak, nem egységes katonai válasz keretében.

A mostani gyakorlat célja annak eldöntése, hogy egy hasonló mechanizmus a jelenlegi geopolitikai környezetben mennyire lenne gyors, egységes és hatékony.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
