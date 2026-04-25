Rálőttek egy európai NATO-tag gépére, hajszálon múlt 80 katona élete
A NATO-tag Belgium katonai teherszállító repülőgépére nyitottak tüzet, a Het Nieuwsbladnak a tényt megerősítette Theo Francken védelmi miniszter kabinetje.
Mivel NATO-tagról van szó, és a katonai szövetségben szabály a közös fellépés a tagjai elleni támadás esetén – az ilyen hírtől megborsódzik az olvasója háta.
Ennek az incidensnek azonban több okból nem várható komolyabb következménye.
- Az eset már múlt vasárnap történt, csak most derült ki, és azóta nincsenek új fejlemények.
- A helyszín nem Európa, hanem Amerika.
- A gép csak megsérült, utasai megérkeztek.
A flamand lap jelentése szerint a támadás egy haiti küldetés során történt.
A NATO-tag katonai szállítógépe csapatokat vitt, sokkal nagyobb baj s lehetett volna az incidensből
Április 19-én, vasárnap a Belga Légierő egy A400M szállítógépe Santo Domingóból (Dominikai Köztársaság) Port-au-Prince-be (Haiti) repült az ENSZ békefenntartó missziójának támogatására.
A repülőgépet egy kiképzési gyakorlat keretében vetették be a hadsereg támogatására, többek között ejtőernyős ugrások és felszerelés ledobása céljából – tájékoztat a lap.
A 15. Légiszállító Ezred az ENSZ-misszióhoz úgy járult hozzá, hogy ENSZ-katonákat juttatott el a haiti fővárosba. A fedélzeten nem belga katonák utaztak. Az A400M mintegy nyolcvan csádi katonát szállított. A csapatokat a misszió során rendben kirakták, és a repülőgép visszatért Santo Domingóba.
Ekkor jött a meglepetés.
A repülést követően állapították meg, hogy a szállítógépet lövedékek találták el.
Találat érte a vízszintes vezérsíkot, egy másik pedig az egyik hajtóművet. A repülés korábban zavartalanul zajlott, és minden fedélzeti paraméter normális volt.
A támadásban senki sem sérült meg. Feltételezhető, hogy a repülőgépre közvetlenül a Port-au-Prince-i leszállás előtt lőttek rá – közölte Theo Francken (N-VA) védelmi miniszter kabinetje. Tehát még azt sem tudják, ki lőtt a belga gépre, így az okot sem.
A háttér: Haitin nem folyik hagyományos háború, de tombol a fegyveres erőszak zajlik, főként bűnbandák miatt. Fegyveres csoportok uralják az ország egyes részeit, különösen a főváros, Port-au-Prince nagy részét.
Az összecsapások rendszeresek a fegyveres harcok bandák között, illetve a rendőrséggel és nemzetközi erőkkel. Évente több ezer ember hal meg, mintha háború folyna, a lakosság elmenekül, vagy marad és nélkülöz. Az ENSZ által támogatott nemzetközi erők próbálnak segíteni a rend helyreállításában.
