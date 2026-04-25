Rálőttek egy európai NATO-tag gépére, hajszálon múlt 80 katona élete

Belga katonai teherszállító repülőgépre lőttek rá. A NATO-tag elleni támadásnak 80 katona eshetett volna áldozatául.
Pető Sándor
2026.04.25, 13:12
Frissítve: 2026.04.25, 13:13

A NATO-tag Belgium katonai teherszállító repülőgépére nyitottak tüzet, a Het Nieuwsbladnak a tényt megerősítette Theo Francken védelmi miniszter kabinetje.

A NATO-tag A400M gépe megsérült, de végrehajtotta a küldetést  Fotó: NurPhoto via AFP

Mivel NATO-tagról van szó, és a katonai szövetségben szabály a közös fellépés a tagjai elleni támadás esetén – az ilyen hírtől megborsódzik az olvasója háta.

Ennek az incidensnek azonban több okból nem várható komolyabb következménye.

  1. Az eset már múlt vasárnap történt, csak most derült ki, és azóta nincsenek új fejlemények. 
  2. A helyszín nem Európa, hanem Amerika. 
  3. A gép csak megsérült, utasai megérkeztek.

A flamand lap jelentése szerint a támadás egy haiti küldetés során történt.

A NATO-tag katonai szállítógépe csapatokat vitt, sokkal nagyobb baj s lehetett volna az incidensből 

Április 19-én, vasárnap a Belga Légierő egy A400M szállítógépe Santo Domingóból (Dominikai Köztársaság) Port-au-Prince-be (Haiti) repült az ENSZ békefenntartó missziójának támogatására.

A repülőgépet egy kiképzési gyakorlat keretében vetették be a hadsereg támogatására, többek között ejtőernyős ugrások és felszerelés ledobása céljából – tájékoztat a lap.

A 15. Légiszállító Ezred az ENSZ-misszióhoz úgy járult hozzá, hogy ENSZ-katonákat juttatott el a haiti fővárosba. A fedélzeten nem belga katonák utaztak. Az A400M mintegy nyolcvan csádi katonát szállított. A csapatokat a misszió során rendben kirakták, és a repülőgép visszatért Santo Domingóba.

Ekkor jött a meglepetés. 

A repülést követően állapították meg, hogy a szállítógépet lövedékek találták el.  

Találat érte a vízszintes vezérsíkot, egy másik pedig az egyik hajtóművet. A repülés korábban zavartalanul zajlott, és minden fedélzeti paraméter normális volt.

A támadásban senki sem sérült meg. Feltételezhető, hogy a repülőgépre közvetlenül a Port-au-Prince-i leszállás előtt lőttek rá – közölte Theo Francken (N-VA) védelmi miniszter kabinetje. Tehát még azt sem tudják, ki lőtt a belga gépre, így az okot sem.

A háttér: Haitin nem folyik hagyományos háború, de tombol a fegyveres erőszak zajlik, főként bűnbandák miatt. Fegyveres csoportok uralják az ország egyes részeit, különösen a főváros, Port-au-Prince nagy részét. 

Az összecsapások rendszeresek a fegyveres harcok bandák között, illetve a rendőrséggel és nemzetközi erőkkel. Évente több ezer ember hal meg, mintha háború folyna, a lakosság elmenekül, vagy marad és nélkülöz. Az ENSZ által támogatott nemzetközi erők próbálnak segíteni a rend helyreállításában.

Új ENSZ-misszió indulhat Haitin a fegyveres bűnbandák visszaszorítására
2025.08.28. Haitin a milíciákra emlékeztető, jól fegyverzett bűnbandák gyilkolnak, fosztogatnak, nemi erőszakot és emberrablásokat hajtanak végre a krónikus politikai instabilitás közepette. A főváros kilencven százalékát az ellenőrzésük alatt tartó bűnbandák lemondásra kényszerítették Ariel Henry miniszterelnököt is.

