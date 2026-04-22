Trump meg akarja büntetni a NATO-t: összeállított egy listát a "rossz" tagállamokról

A Fehér Ház egy belső listán rangsorolja a NATO-tagokat aszerint, mennyire támogatják az Egyesült Államokat – és nem mindenki áll jól. Donald Trump nyíltan készül következményekkel sújtani azokat az országokat, amelyek szerinte nem viselkednek „mintaszövetségesként”.

Washington egyértelmű üzenetet küldött a NATO-tagoknak: aki nem áll be a sorba, az megfizet

Az amerikai kormányzat egy belső, informális „jó és rossz” listát állított össze a NATO-tagállamokról, amely alapján eldőlhet, ki számít megbízható szövetségesnek, és ki nem.

A kezdeményezés mögött Donald Trump áll, aki régóta bírálja azokat az országokat, amelyek szerinte nem járulnak hozzá kellő mértékben a közös védelemhez.

A Politiconak nyilatkozó diplomáciai források szerint már előkészítették a NATO-főtitkár, Mark Rutte washingtoni látogatása előtt. A dokumentum a tagállamokat különböző kategóriákba sorolja, figyelembe véve

a katonai hozzájárulásukat;

a védelmi kiadásaikat;

valamint azt is, mennyire támogatták az Egyesült Államok iráni műveleteit.

Kettészakadt a NATO

A koncepció nem új, de most először kapott konkrét formát. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter már korábban „mintaszövetségesekről” beszélt, akik különleges elbánásban részesülhetnek. Ide sorolta például Lengyelországot, a balti államokat és egyre inkább Németországot is.

A másik oldalon azok az országok állnak, amelyek nem támogatták aktívan az Egyesült Államokat az Irán elleni műveletek során. A Pentagon „Operation Epic Fury” néven futó akciója során több szövetséges – köztük Spanyolország, Franciaország és az Egyesült Királyság – vagy elutasította, vagy halogatta a részvételt. Ezzel szemben Románia és több kisebb állam lehetővé tette amerikai bázisok használatát, Bulgária pedig logisztikai támogatást nyújtott.

A lehetséges következmények még nem világosak, de több opció is felmerült. Az egyik ilyen az amerikai csapatok átcsoportosítása Európán belül.

Ez azt jelentheti, hogy a „rossz” kategóriába sorolt országok kevesebb amerikai katonai jelenlétre számíthatnak, míg a „jók” – például Lengyelország vagy Románia – erősítést kaphatnak.

Lengyelország már most is mintegy 10 ezer amerikai katonát fogad, és a költségek jelentős részét maga állja. Románia szintén kulcsszereplővé válhat: a kibővített Mihail Kogălniceanu légibázis jelentős kapacitással rendelkezik, és az iráni hadműveletek során is fontos szerepet játszott.