Most jelentette be a NAV: indul az országos razzia, őket fogják ellenőrizni – hatalmas bírság fenyeget

2026.04.30, 07:36

A hosszúhétvégén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) országos figyelmet fordít a virág-, ékszer-, édesség- és ajándékárusok ellenőrzésére. A revizorok a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják.

A hivatal továbbá kiemelt figyelmet fordít az áruk eredetének vizsgálatára is: ha a revizorok szabálytalanságot találnak, a vállalkozás az áru értékének akár 40 százalékát kitevő bírságot kaphat. Ráadásul ennél a jogsértésnél kötelező bírságminimum él: magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál legalább 200 ezer, cégeknél minimum félmillió forint.

A szabályszegés nem éri meg, ugyanis az a vállalkozás, amelyik elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, akár kétmillió forintos mulasztási bírsággal is számolhat.

A három legsúlyosabb adóügyi jogsértés (a nyugtaadás, az alkalmazotti bejelentés elmulasztása és az igazolatlan eredetű áru) valamelyikének elkövetésekor a NAV akár 12 nyitvatartási napra is lezárhatja az üzletet. Ismételt jogsértésnél a hivatalnak nincs mérlegelési lehetősége – a boltbezárás kötelező szankcióvá válik.

Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak sem nem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadást.

A NAV ellenőrzései nem csak az állami bevételek biztosítását szolgálják, a hivatal egyben a tisztességesen működő vállalkozásokat is védi azzal, hogy fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel próbálnak versenyelőnyhöz jutni.

A közelgő ellenőrzésekről mindig érdemes tájékozódni a NAV Adótraffipax-rovatában, ahol a hivatal előre jelzi, milyen típusú vizsgálatok várhatók a következő időszakban.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
