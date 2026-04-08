Óriási fordulat a német hadseregnél: megijedt a kormány a népharagtól, visszavonta a botrányos szabályt – mégis elhagyhatják az országot a férfiak

Boris Pistorius német védelmi miniszter reagált a felháborodásra, amelyet az az új szabály váltott ki, miszerint a 17 és 45 év közötti férfiaknak a hadseregtől kell engedélyt kérniük, ha három hónapnál hosszabb ideig tartózkodnak külföldön. A szabály Németország új katonai szolgálati törvényének része, amely január 1-jén lépett hatályba, azonban a napokban megjelent médiaértesülésekből kimaradt.

A felháborodásra reagálva Pistorius kedden a DPA hírügynökségnek elmondta, hogy az újoncoknak nincs okuk aggódni, mivel úgy döntött, hogy kivételt tesz a törvényben előírt általános jelentkezési kötelezettség alól.

„Jelenleg a férfiak számára semmi sem változik: függetlenül attól, hogy 17, 45 évesek vagy más korúak, természetesen mindannyian utazhatnak, és jelenleg ehhez nincs szükségük engedélyre. Nincs szükség a hosszabb külföldi tartózkodás bejelentésére sem” – hangoztatta Pistorius, aki hozzátette, hogy az új katonai szolgálat önkéntes.

A tárcavezető kiemelte, hogy a jelenlegi szabályok szerint senkit sem kényszerítenek akaratuk ellenére a hadseregbe, vagyis senkit sem kell kényszeríteni arra, hogy visszatérjen egy hosszabb külföldi tartózkodásról. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy az új modell elég vonzó legyen ahhoz, hogy valaki a lehető leghosszabb ideig önkéntes maradjon.

A Friedrich Merz német kancellár kormányának kezdeményezésére elfogadott katonai szolgálati törvény visszaállítja a katonai szolgálatot – kezdetben önkéntes alapon –, hogy növeljék a csökkenő létszámú német fegyveres erők, a Bundeswehr állományát. A törvény középpontjában egy katonai regisztrációs folyamat áll, amelynek keretében felmérik a fiatalok alkalmasságát a Bundeswehrben való szolgálatra. Minden fiatal röviddel a 18. életévének betöltése után kap egy erre vonatkozó kérdőívet, amelynek kitöltése a férfiak számára kötelező, a nők számára pedig önkéntes.

A mostani bejelentés előzménye az, hogy január elseje óta minden 17 és 45 év közötti férfinak engedélyt kell kérnie a Bundeswehr Karrierközponttól, ha három hónapnál hosszabb időre el kívánja hagyni Németországot – függetlenül attól, hogy egy külföldi szemeszterről, munkavállalásról vagy hosszabb utazásról van szó. Ez a követelmény mostantól állandó jelleggel érvényes, és már nem korlátozódik feszültség- vagy védelmi helyzetekre, azaz konkrét katonai fenyegetésre. A változás nagyrészt észrevétlenül lépett hatályba a katonai szolgálat modernizációjáról szóló törvény részeként. A Frankfurter Rundschau korábban már beszámolt róla.