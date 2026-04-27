Már hazája is Von der Leyen ellen fordult: kicsavarnák a kezéből a hatalmat, és ezért Brüsszelt is felforgatnák – véget ér az uniós túlkapások kora?

Egyre élesebb konfliktus bontakozik ki Berlin és Brüsszel között: a német konzervatívok ultimátumot adtak az Európai Bizottság elnökének. Szerintük túl sok a szabály, túl nagy a hatalom – és most konkrét lépéseket követelnek ennek visszavágására.

Zárt ajtók mögött készül a politikai összecsapás a német CDU és Von der Leyen között, amely alapjaiban rengetheti meg az EU működését

Kemény politikai ütközet körvonalazódik Berlinben, ahol a német keresztény-konzervatívok (CDU) hétfőn zárt ajtók mögött készülnek szembesíteni Ursula von der Leyent Brüsszel túlkapásaival a tagállamokkal szemben.

A CDU parlamenti csoportja egy 27 pontos stratégiai dokumentumot készített elő, amely a Politico szerint nem apró módosításokról szól, hanem az EU működésének mély átalakításáról.

Az egyik legkeményebb javaslat egy olyan felügyeleti szerv létrehozása, amely vétójoggal rendelkezne az Európai Bizottság új jogszabályai felett.

Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy a bizottság jogalkotási kezdeményezéseit egy külső testület blokkolhatná – ami az EU jelenlegi intézményi rendszerében radikális változtatásnak számítana. A javaslatok között ráadásul az is szerepel, hogy az uniós intézmények csökkentsék saját hatásköreiket, valamint a személyi állományukat is. Ez jelentősen átalakítaná az erőviszonyokat a központi szervek és a tagállamok között.

A konfliktus különösen éles, mert Friedrich Merz és Von der Leyen politikailag ugyanahhoz az európai pártcsaládhoz tartoznak. Korábban gyakran egyetértettek a versenyképesség javításának és a bürokrácia csökkentésének szükségességében. Most azonban a német oldalon egyre nagyobb a türelmetlenség.

Németország belerokkant a brüsszeli nyomásba

Merz helyzete sem egyszerű. A német gazdaság gyengélkedik, a 2026-os növekedési előrejelzést a kormány nemrég a felére vágta. A reformok otthon akadoznak, részben a szociáldemokrata koalíciós partner miatt, így a kancellár egyre inkább Brüsszelre irányítja a kritikát.