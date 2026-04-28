OPEC
iráni konfliktus
Hormuzi-szoros
iráni háború
Egyesült Arab Emírségek
olajpiac

Történelmi szakadás a Perzsa-öböl partján: az Egyesült Arab Emírségek nem kér többé az olajkartellből

Abu-Dzabi régóta kevesli a neki járó termelési kvótát, az iráni háború miatt azonban a lépés pillanatnyilag nem jár piaci következményekkel. Az Egyesült Arab Emírségek kilépése nagy csapás az OPEC és Szaúd-Arábia számára.
K. B. G.
2026.04.28, 15:24
Frissítve: 2026.04.28, 15:42

Kilép az OPEC és az OPEC+ csoportból is az Egyesült Arab Emírségek, miután az elmúlt években többször vita bontakozott ki az olajkartellen belül a termelési kvóták elosztásáról. Bár az emírségek igyekszik gazdaságát az olaj utáni korszakra is felkészíteni, az ország szeretne minél többet felszínre hozni a nyersanyagból, amíg arra nagy a kereslet.

Az OPEC egyre inkább kényszerzubbonyt jelentett az emírségek számára / Fotó: Leonhard Foeger / Reuters

Rengeteget költöttek kapacitásbővítésre, de az OPEC-től nem kaptak termelési kvótát

Az emírségek ezért jelentős beruházásokat hajtott végre termelőkapacitása bővítése céljából, ám a számára engedélyezett termelési kvóták ezzel nem feltétlenül tartottak lépést. Az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása pedig alkalmat teremtett a kilépésre, hiszen ez pillanatnyilag nem befolyásolja az olajpiacot. Az ország ugyanis kénytelen volt termelését csökkenteni, miután nem tudja eltárolni a felszínre hozott mennyiséget, és tankerek sem érkeznek, hogy elszállítsák.

A kapacitásbővítés eredményeként az ország vált az OPEC egyik legnagyobb tartalékkapacitással bíró tagjává, 

így kilépése megnehezíti, hogy a kartell kiegyensúlyozza a piacot. A Reuters összefoglalója szerint a lépés Donald Trump amerikai elnök sikere is, aki szerint a szervezet mesterségesen tartja fent a magas olajárakat. Az emírségek kilépése azután következik, hogy Abu-Dzabi arab szomszédait is kritizálta, hogy nem tesznek eleget az ország védelméért az iráni támadásokkal szemben.

Az emírségek állami hírügynökségén megjelent közlemény szerint fokozatosan termelése bővítésére készül a lépést követően, amely május elsejével lép hatályba. Ugyanakkor azt Szuhail ​Mohamed al-Mazrui, az ország energiaminisztere is elmondta a Reutersnek, hogy a Hormuzi-szoros helyzete miatt jelenleg a döntés aligha befolyásolja az olajpiacot. Az emírségek a döntés előtt nem konzultált a szervezet vezetőjének tartott Szaúd-Arábiával sem, de nagyobb rugalmasságot vár a lépéstől, amely a háború után is lazíthatja az OPEC vagy az OPEC+ hatalmát az olajpiac felett.

