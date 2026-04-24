Annak ellenére, hogy jelenleg ügyvezetőként működik az Orbán-kormány, továbbra is hoz döntéseket, ez alól a személyi döntések sem kivételek.

Különös dolog történt az Orbán-kormánnyal: váratlanul lemondott három helyettes államtitkár – ők a távozók

A Magyar Közlönyben csütörtök éjszaka megjelent miniszterelnöki határozat szerint

2026. április 16-ai hatállyal megszűnt Pósánné Rácz Annamáriának, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkárának megbízatása,

illetve 2026. május 6-ai hatállyal Besesek Botondnak és Csákiné dr. Gyuris Krisztinának, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárainak megbízatása.

Az Országgyűlés alakuló ülésére május 9-én szombaton kerül sor, aznap a képviselők megválasztják miniszterelnöknek Magyar Pétert. Az új kormány tagjainak eskütételére pedig az azt követő napokban kerülhet sor. Eddig már a miniszterek felét bejelentette a Tisza Párt elnöke, pénteken újabb tárcák vezetőjére, így az oktatási miniszter személyére is javaslatot tesz. A Tisza-kormány tervei szerint összesen 16 minisztérium működik majd. Korábban már ismertté vált a következő tárcavezetők neve: