Különös dolog történt az Orbán-kormánnyal: váratlanul lemondott három helyettes államtitkár – ők a távozók
Annak ellenére, hogy jelenleg ügyvezetőként működik az Orbán-kormány, továbbra is hoz döntéseket, ez alól a személyi döntések sem kivételek.
A Magyar Közlönyben csütörtök éjszaka megjelent miniszterelnöki határozat szerint
- 2026. április 16-ai hatállyal megszűnt Pósánné Rácz Annamáriának, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkárának megbízatása,
- illetve 2026. május 6-ai hatállyal Besesek Botondnak és Csákiné dr. Gyuris Krisztinának, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárainak megbízatása.
Az Országgyűlés alakuló ülésére május 9-én szombaton kerül sor, aznap a képviselők megválasztják miniszterelnöknek Magyar Pétert. Az új kormány tagjainak eskütételére pedig az azt követő napokban kerülhet sor. Eddig már a miniszterek felét bejelentette a Tisza Párt elnöke, pénteken újabb tárcák vezetőjére, így az oktatási miniszter személyére is javaslatot tesz. A Tisza-kormány tervei szerint összesen 16 minisztérium működik majd. Korábban már ismertté vált a következő tárcavezetők neve:
- Pénzügyminiszter: Kármán András
- Gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István
- Külügyminiszter: Orbán Anita
- Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt
- Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz
- Élő környezetért felelős (régi nevén környezetvédelmi) miniszter: Gajdos László
- Agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs
- Terület- és vidékfejlesztési miniszter: Lőrincz Viktória
- Miniszterelnökséget vezető miniszter: Ruff Bálint