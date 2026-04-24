Különös dolog történt az Orbán-kormánnyal: váratlanul lemondott három helyettes államtitkár – ők a távozók

Három helyettes államtitkár megbízatásának megszüntetéséről jelent meg miniszterelnöki határozat a Magyar Közlönyben.
Járdi Roland
2026.04.24, 06:10
Frissítve: 2026.04.24, 06:28

Annak ellenére, hogy jelenleg ügyvezetőként működik az Orbán-kormány, továbbra is hoz döntéseket, ez alól a személyi döntések sem kivételek. 

A Magyar Közlönyben csütörtök éjszaka megjelent miniszterelnöki határozat szerint

  •  2026. április 16-ai hatállyal megszűnt  Pósánné Rácz Annamáriának, a  Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkárának megbízatása, 
  • illetve 2026. május 6-ai hatállyal Besesek Botondnak és Csákiné dr. Gyuris Krisztinának, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárainak megbízatása.

Az Országgyűlés alakuló ülésére május 9-én szombaton kerül sor, aznap a képviselők megválasztják miniszterelnöknek Magyar Pétert. Az új kormány tagjainak eskütételére pedig az azt követő napokban kerülhet sor. Eddig már a miniszterek felét bejelentette a Tisza Párt elnöke, pénteken újabb tárcák vezetőjére, így az oktatási miniszter személyére is javaslatot tesz. A Tisza-kormány tervei szerint összesen 16 minisztérium működik majd. Korábban már ismertté vált a következő tárcavezetők neve:

  • Pénzügyminiszter: Kármán András  
  • Gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István  
  • Külügyminiszter: Orbán Anita  
  • Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt  
  • Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz  
  • Élő környezetért felelős (régi nevén környezetvédelmi) miniszter: Gajdos László  
  • Agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs
  • Terület- és vidékfejlesztési miniszter: Lőrincz Viktória
  • Miniszterelnökséget vezető miniszter: Ruff Bálint

 

