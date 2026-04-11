Orbán Viktor maga is alig hitte el, mit tett az éjjel Trump Magyarországgal: „Jó, hát ez az, amit mondunk”

„Na, eggyel beljebb vagyunk, reggel is lehetnek jó hírek” – mondta Orbán Viktor azután, hogy Donald Trump ismét támogatásáról biztosította a magyar kormányfőt.

A kormányfő úgy fogalmazott, hogy „Jó, hát ez az, amit mondunk, barátokat kell gyűjteni.”

„Ha barátokat gyűjtesz, akkor baj esetén lesz kire számíts. Jó hír!” – mondta Orbán Viktor.

Az Egyesült Államok kész teljes gazdasági erejét Magyarország megerősítésére fordítani – jelentette be péntek késő este Donald Trump.

Trump a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: Washington készen áll arra, hogy a múltban már bevált módon, stratégiai szövetségeseihez hasonlóan támogassa Magyarország gazdasági fejlődését. Mint fogalmazott, az Egyesült Államok „teljes gazdasági erejével” állna a magyar gazdaság mögé, amennyiben Orbán Viktornak és a magyar népnek szüksége lenne rá.

Az amerikai elnök egyúttal világossá tette, hogy a jövőbeli együttműködés kulcsát Orbán Viktor vezetésében látja. Trump szerint Washington „izgatottan várja”, hogy részt vehessen azokban a befektetésekben, amelyek a magyar miniszterelnök folyamatos kormányzása alatt megvalósuló gazdasági növekedést szolgálják.

A nyilatkozat politikai üzenete egyértelmű: az Egyesült Államok jelenlegi vezetése Orbán Viktor újraválasztásával számol, és ehhez köti a kétoldalú kapcsolatok további erősítését.

Az amerikai elnöki rendszer sajátosságai miatt a személyes vezetői kapcsolatok kiemelt jelentőséggel bírnak, így Trump és Orbán viszonya meghatározó tényező lehet a jövőbeni együttműködésben.

Elemzők szerint a két politikus közötti szoros kapcsolat már most is új korszakot nyitott a magyar–amerikai viszonyban, amelyet egyre gyakrabban emlegetnek „új aranykorként”. A mostani bejelentés pedig azt sugallja, hogy ez az együttműködés a jövőben még mélyebb gazdasági dimenziókat is ölthet.