Orbán Viktor ebből már nem kér: Fico veheti át Magyarország képviseletét az EU-csúcson – Brüsszel reménykedik, alig várja Magyar Pétert
A választási vereséget követően Orbán Viktor nem vesz részt a jövő heti informális EU-csúcson Cipruson. Magyarországot ideiglenesen más vezető képviselheti, amíg az ország politikai átmenet előtt áll.
Új helyzet alakult ki Magyarország és az Európai Unió kapcsolatában, miután Orbán Viktor a választási vereséget követően úgy döntött, nem vesz részt a jövő heti informális EU-csúcson.
A találkozót Cipruson tartják április 23–24-én, ahol az uniós vezetők többek között a közel-keleti helyzetet és az EU következő hétéves költségvetését vitatják meg.
Bár Orbán Viktor hivatalosan még Magyarország miniszterelnöke, szerepe már ügyvezető jellegű, hiszen a választások eredményeként Magyar Péter készül átvenni a kormányzást májusban. Ez az átmeneti időszak nemcsak belpolitikai, hanem külpolitikai szempontból is érzékeny: Magyarország képviselete az uniós fórumokon ilyenkor különösen fontos.
Az Európai Tanács szabályai szerint ilyen esetben a tagállamot más vezető is képviselheti. A Politico értesülései szerint ezt a szerepet Robert Fico szlovák miniszterelnök töltheti be, aki Orbán egyik legközelebbi politikai szövetségese az EU-ban. Ez a megoldás azonban inkább technikai jellegű, és jól mutatja, hogy Magyarország most egy átmeneti diplomáciai helyzetben van.
Legutóbb az EU-csúcson António Costa, az Európai Tanács elnöke élesen bírálta Orbán Viktor fellépését, „elfogadhatatlannak” nevezve azt. A mostani távolmaradás ugyanakkor már nem egy újabb konfliktus jele, sokkal inkább egy korszak lezárásának része.
Orbán Viktor nélkül is megmaradhat Magyarország politikai súlya?
A következő hetekben Magyarország számára kulcskérdés lesz, hogyan tudja megőrizni érdekérvényesítő képességét az EU-ban a politikai átmenet közepette. Az új vezetés előtt álló feladat nem egyszerű: egyszerre kell stabilizálni a külpolitikai kapcsolatokat és új alapokra helyezni az ország uniós szerepvállalását.
A ciprusi csúcs így nemcsak a napirenden szereplő témák miatt lesz jelentős, hanem azért is, mert először fordul elő hosszú idő után, hogy Magyarország nem a megszokott politikai személyiséggel képviselteti magát.
