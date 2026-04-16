Rendkívüli: Orbán Viktor döntést hozott a folytatásról, most jelenti be élő adásban – "Lezárult egy politikai korszak"
Egyértelmű vereség történt vasárnap. A célkitűzésünk 3 millió szavazat volt, hogy legyen elég erőnk. A vereség mértéke nagy. A következménye több annál, hogy egy-két pozíciót változtatni kell. A korábbi formájában nem tudja folytatni a jobboldai közösség. Nem az a kérdés, ki mond le, teljes megújulásra van szükség. Lezárult egy politikai korszak. Nem tudjuk úgy folytatni a politikánkat, ahogy eddig csináltuk – erről beszélt Orbán Viktor csütörtök este a Patriótán.
Arra a kérdsére, hogy van-e valami, amit megbánt az elmúlt 16 évből, úgy felelt, hogy Paks II-t sokkal gyorsabban meg kellett volna építeni. Ha képesek lettünk volna rá, a magyar gazdaság sokkal könnyebb helyzetben lenne, mert több energiája lenne és olcsóbb lenne. Az, hogy ilyen hosszú ideje húzódik és nem tudtuk befejezni,
ezt tekintem egy komoly kormányzati kudarcnak.
Nem állítom azt, hogy 3,1 millió Tisza-szavazó rosszul döntött. Ez majd kiderül, a következő kormány döntései minősítik majd ezt. Azt kívánom nekik, hogy teljesüljön a reményük. Mi egy nemezeti párt vagyunk, sosem fogunk a saját hazánk ellen szurkolni.
A fideszesek jól döntöttek, legyenek rá büszkék. A kampány arról szólt, mi az ajánlat. Kettő volt az asztalon.
- Az egyik a Fideszé. Nagy bajok jönnek, a változtatás veszélyes, folytassuk.
- Az ellenfél üzenete erősebb volt, mert ők a változást javasolták.
Orbán Viktor nem tesz szemrehányást a munkatársainak, jól dolgoztak. Mindenki tudta, mit akar mondai a kormányfő. Azon gondolkodik, miért nem tudott meggyőzőbb lenni, hol volt gyenge. A második üzenet veszélyesebb, mégis több embert tudott meggyőződni. De erre egyelőre nincs válasza, ő sincs még jó állapotban.
Ahogyan a kampányt eltervezték, azon nem tudna most se változtatni, mert ez szívből jött, őszinte volt és komoly. De valamit nem jól mondhatott, mert sokkal nagyobb lett a második ajánlat támogatottsága.
Én vagyok a felelős, én vagyok a párt elnöke
– jelentette ki. A Fideszben ennyi ember ilyen sok munkát még nem végzett kampányban. Csak köszönet jár nekik, őket semmilyen felelősség nem terheli. De a politikai olyan, hogy van egy ember, akinek eredményfelelőssége van, ez én vagyok, ezt 100 százalékban magamra kell vállalnom.
Az embereknek nem lett elege a Fidsezből, 2,3 millióan azt mondták, folytassátok. Ne tegyünk úgy, mintha az egész ország elutasítaná a kormányzást. Pont abban van a reménye, hogy van tucatnyi olyan vívmány, amit ők hoztak létre és ezekre szükség is lesz. Ezekre büszkék lehetnek. De a választók többet várnak a Tiszától, mint amit a Fidesztől.
Voltak hibák, de nem itt kell keresni az okokat. De a hibákat össze kell gyűjteni. Minden választókerületben összegyűlnek, ebből kikerekedik egy kép. A Fidesz teljes megújításának feladatait már kiadta, az áprilisi választmány után tisztújító kongresszus is lesz 2 hónap múlva. Június végre túl lesznek az első fázisán a teljes megújulásnak.
Ez egy nagy világ, ennek a jövőjét kell kiformálni. Szavazni fognak az elnökről és az alelnökökről is, a szervezeti rendről is. De ha látta volna előre az eredményt, nem ilyen kampányt csináltak volna. "Azt gondoltam, győzni fogunk. Úgy érzékelem, hogy a 72 százalék részvétel fölött belépő szavazókat nem értem el. Azt kell megérteni, miért ellenünk szavaztak?".
Bencsik András a bajtársa, számít rá. A véleményére is ad, de pontatan, hogy a közvélemény-kutatók az orránál fogva vezették volna. Nem védekezhet a miniszterelnök azzal, hogy félrevezették, hiszen a baloldali mérések is az asztalon voltak.
A hirtelen meggazdagodások biztosan szerepet játszottak a Tisza győzelmében. De öncsonkolást semmi esetre sem javasol, de a rossz dolgoktól meg kell szabadulni. Soha nem tűrte meg a korrupciót, minden ellenkező propagandát cáfol. Minden jogszabályt be kell tartani, minden adót be kell fizetni, munkát kell adni – ezt kellett betartaniuk a tőkéscsoportoknak.
A magyar hatóságoknak végezni kell a munkájukat. De a luxizás nem azonos a korrupcióval, mert az egy életmód.
Ennek a folytatása egy öngyilkosság, ez nem fogadható el.
Úgy áll a következő kormányhoz, hogy volt egy világos változás, reméli, hogy sikerrel jár. Minden jó dolgot támogatni fognak, minden rosszat ellenezni. Ahol rombolást tapasztalnak, ott nem fogják elfogadni az igazságtalanságokat. Ki fognak állni a kipécézett intézmények mellett is.
Nem helyes, hogy a köztársasági elnököt nem tisztelve lemondásra szólítja fel a miniszterelnök-jelölt. Ilyet nem lehet csinálni. Hogy van kétharmada és élni fog vele, arról lehet beszélni. De alkotmányos vezetőket nem lehet fenyegetni, ha el akarják távolítnai őket, keressék meg a jogi útját, ha tudják.
Akik nem politikai munkát végeztek, azokat miért kell fenyegetni? – tette fel a kérdést. Nem akarja bírálni a Tisza magatartását. Azt állítja viszont, hogy vannak nemzeti vívmányok és ha ezeket lerombolják, akkor rosszabb lesz az élet. Építeni kell, nem rombolni, ez a helyes hozzáállás a következő négy évhez.
Arra nem tud válaszolni, mi lesz a rezsicsökkentéssel, vagy a határvédelemmel, családi támogatásokkal. Nem sok mindent tudnak erről. Meg kell várni, hogy megszülessenek a kormányzati döntések.
Ha a jobboldal átmegy egy teljes megújuláson, nagyon hamar akcióképes lesz. De ez még mind előttük van, ennek a megindítása a következő hetekben történik meg, őszre végig is fut. Látni fogjuk a nemzeti mozgalom új kontúrjait a nyár végéig.
A megújulást nem a központból vezénylik. A miniszterelnök kiadta a feladatokat.
- Az első, hogy az átadás-átvételt levezényeljék. Ez zajlik.
- A második, hogy összehívják a megújuláshoz szükséges szervezeteket.
- A frankció teljes megújítása is zajlik: akik bejutottak, azok nem azok, akikra szükség lesz. Ott most más erőviszonyok vannak, újra kell tervezni a pártlista alapján. Egy hét alatt mind a 106 választókörzet közösségével találkozni fognak.
A Fidesz azokra fog épülni, akik a pártlistán rajta vannak, 200 fő van rajtuk. Neveket még nem tud mondani, de jelentős átalakítást fog támogatni.
Orbán Viktor ehhez a közösséghez tartozik, mindig is ide tartozott. Mindaz, amit a hazáról gondolt és a személyes életéről, az ide mutat, ez az élettere. Mindig jól érezte itt magát, itt otthon van. Mást várnak tőle, mint régebben, de mindig úgy gondolt erre, hogy itt van ez a nemzeti oldal, fantasztikus személyeségekkel.
Vannak eszméik, elveik, értékeik, amit várnak, hogy megjelenjen a politikában. Keresik azt az embert, aki ezeket politikai programmá tudja fordítani, és jó esetben kormányzattá is.
Tőle várhatták, mert ő volt ilyen hosszan miniszterelnök. Mindig is szerette szervezni ezt a közösséget. De nem először várják tőle, hogy mozgalomszerűen szervezzék újjá a Fideszt, 2002-ben ugyanez volt, most megint.
Ha felhatalmazzák, örömmel fogja most is végezni ezt a munkát.
Vannak patrióták és van a másik oldal, a globalisták, a brüsszeliek. És az élet nagy kérdései is így fognak elénk kerülni. Gazdasági szuverenitás, családtámogatás, migráció, háború, béke. Ezek a nagy kérdések. Ezekre kell választ adni a mozgalmaknak is. "Azt tudom mondani, hogy az előre, az a hazafiaké. De most vereséget szenvedtek, de övék a jövő".
Az ő szerepe a következő: az is jó, ha a szertárban kap munkát, de lehet csapatkapitány is. Sokat csinált az életében, most rengeteg energia szabadult fel benne a vereség miatt. De nem ő fogja eldönteni, mit csináljon.
Lehet, hogy a közösségi térben lesznek még szép napjai, a családjával biztosan. Akárhogy is lesz, ha azt mondja a közössége, hogy a hátsó padba kell ülni vagy odase, akkor ő ezt elvégzi. Ha a felszerelést kell kikészíteni a következő csapatnak, azt is.
De ha azt mondják, hogy miniszterelnök úr, te nem teheted meg, hogy ebben a pillanatban a szertárban bóklásszál, mert neked kell kivinni a csapatot, akkor én kiviszem. Fel is készítem és ki is viszem
– zárta a patriótának adott interjúját Orbán Viktor.