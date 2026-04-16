Rendkívüli: Orbán Viktor döntést hozott a folytatásról, most jelenti be élő adásban – "Lezárult egy politikai korszak"

Egyértelmű vereség történt vasárnap. A célkitűzésünk 3 millió szavazat volt, hogy legyen elég erőnk. A vereség mértéke nagy. A következménye több annál, hogy egy-két pozíciót változtatni kell. A korábbi formájában nem tudja folytatni a jobboldai közösség. Nem az a kérdés, ki mond le, teljes megújulásra van szükség. Lezárult egy politikai korszak. Nem tudjuk úgy folytatni a politikánkat, ahogy eddig csináltuk – erről beszélt Orbán Viktor csütörtök este a Patriótán.

Arra a kérdsére, hogy van-e valami, amit megbánt az elmúlt 16 évből, úgy felelt, hogy Paks II-t sokkal gyorsabban meg kellett volna építeni. Ha képesek lettünk volna rá, a magyar gazdaság sokkal könnyebb helyzetben lenne, mert több energiája lenne és olcsóbb lenne. Az, hogy ilyen hosszú ideje húzódik és nem tudtuk befejezni,

ezt tekintem egy komoly kormányzati kudarcnak.

Nem állítom azt, hogy 3,1 millió Tisza-szavazó rosszul döntött. Ez majd kiderül, a következő kormány döntései minősítik majd ezt. Azt kívánom nekik, hogy teljesüljön a reményük. Mi egy nemezeti párt vagyunk, sosem fogunk a saját hazánk ellen szurkolni.

A fideszesek jól döntöttek, legyenek rá büszkék. A kampány arról szólt, mi az ajánlat. Kettő volt az asztalon.

Az egyik a Fideszé. Nagy bajok jönnek, a változtatás veszélyes, folytassuk. Az ellenfél üzenete erősebb volt, mert ők a változást javasolták.

Orbán Viktor nem tesz szemrehányást a munkatársainak, jól dolgoztak. Mindenki tudta, mit akar mondai a kormányfő. Azon gondolkodik, miért nem tudott meggyőzőbb lenni, hol volt gyenge. A második üzenet veszélyesebb, mégis több embert tudott meggyőződni. De erre egyelőre nincs válasza, ő sincs még jó állapotban.

Ahogyan a kampányt eltervezték, azon nem tudna most se változtatni, mert ez szívből jött, őszinte volt és komoly. De valamit nem jól mondhatott, mert sokkal nagyobb lett a második ajánlat támogatottsága.

Én vagyok a felelős, én vagyok a párt elnöke

– jelentette ki. A Fideszben ennyi ember ilyen sok munkát még nem végzett kampányban. Csak köszönet jár nekik, őket semmilyen felelősség nem terheli. De a politikai olyan, hogy van egy ember, akinek eredményfelelőssége van, ez én vagyok, ezt 100 százalékban magamra kell vállalnom.