A sas leszállt Magyarországon: JD Vance és Orbán Viktor is színpadra lépett – Trump telefonon jelentkezett

Budapestre érkezett az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance, hogy személyesen erősítse meg szövetségét Orbán Viktor miniszterelnökkel. A magyar–amerikai barátság napja alkalmából megszervezett nagygyűlés helyszíne az MTK Sportpark, ahol a két vezető közösen lép fel, hogy a két ország eddigi és jövőbeli együttműködéséről beszéljenek.

Orbán Viktor miniszterelnök és JD Vance amerikai alelnök közös nagygyűlést tartanak Budapesten / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Rákay Philip, a nagygyűlés konferansziéja a két főszónokot „nagyszerű, intelligens és bátor embereknek” nevezte, kiemelve, hogy mindketten ismerik és szeretik az embereket, akiket képviselnek. „Komoly küldetést teljesítenek, egészen magasra tartva viszik az egyetemes értékek és a normalitás zászlaját” – fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendezvényen hallhatják a „két nagyszerű nemzet két csodálatos himnuszát”.

Orbán Viktor: Ma két szabadságszerető nemzet találkozik

A miniszterelnök házigazdai köszöntőjében felidézte politikai pályafutását, amely a nyolcvanas évek második felétől, a vasfüggöny lebontása előtt kezdődött. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy 1990-ben bekövetkezett a rendszerváltás, és az azóta eltelt húsz évben összesen öt ciklust töltött a miniszterelnöki székben, miközben politikai elképzeléseit világszerte követendő példaként értékelik. Kiemelte az általa alapított Patrióták Európáért Szövetség növekvő befolyását és az amerikai–magyar kapcsolatok erősödését, különösen Donald Trump elnöksége idején.

Orbán Viktor beszédében kiemelte az amerikai–magyar barátság civilizációs és spirituális jellegét. „Ma két szabadságszerető nemzet találkozik” – mondta, felidézve az Egyesült Államok szabadságharcát és a magyar történelem több évszázados küzdelmét a hódító birodalmak ellen. Hangsúlyozta, hogy a magyarok soha nem harcoltak hiába, és kijelentette:

hiszem, mi hisszük, hogy ez a magyarok évszázada lesz!

A miniszterelnök emlékeztetett a történelmi kapcsolatokra: az amerikai támogatás a szabadság helyreállításában, Kováts Mihály szerepe az amerikai függetlenségi háborúban, Kossuth Lajos ünneplése, valamint az első világháború utáni amerikai tábornok védelme a Magyar Nemzeti Múzeum kincsei felett. Felidézte Ronald Reagan hidegháborús szerepvállalását, amely lehetővé tette a magyarok visszatérését a nyugati világ szabad népei közé.