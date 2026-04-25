Orbán Viktor visszadja parlamenti mandátumát, de nagy erőbedobással folytatja a munkát – így

Bejelentette Orbán Viktor, miképp folytatja politikai pályáját, és mi a menetrend a Fidesz számára.
Pető Sándor
2026.04.25, 17:13
Frissítve: 2026.04.25, 17:24

Fontos bejelentéseket tett Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz elnökségi ülését követően arról, miképp folytatja ellenzékben a jobboldali politikai közösség, és ő maga. Bejelentette a választások utáni első fontos személyidöntést is.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Ami a leköszönő kormányfőt illeti: folytatja. Azt is elmondta, milyen módon.

Miután a Fidesz vezetői meghallgatták a párt valamennyi képviselőjelöltjét, és lefolytatták a konzultációt arról, mi legyen a folytatás, fontos döntések is születtek.

A Fidesz parlamenti frakciója gyökeresen átalakul, hétfőn meg is alakítják, a vezetője Gulyás Gergely lesz.

Orbán Viktor elmondta: a Fidesz-KDNP listavezetőjeként szerzett parlamenti mandátumát visszaadja, mert ez a párt mandátuma, és őrá magára a továbbiakban nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében lesz szükség. 

A héten ülést tart a Fidesz választmánya, a párt ősszel esedékes kongresszusát pedig júniusra előrehoztuk – közölte a miniszterelnök.

Orbán Viktor emlékeztett: közel négy évtizede áll az élen, eközben győzelmeket és vereségeket is átélt, de ez volt mindvégig Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb poltikai közössége.

A Fidesz elnöksége azt javasolta, hogy a párt elnökeként folytassa a munkát.

Készen állok a feladatra

– mondta a politikus.

