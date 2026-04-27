Erre senki se számított: bejelentést tett Orbán Viktor legfontosabb embere, eldőlt a sorsa – "A közösség vezetői azt kérték tőlem"

Váratlan közleményt tett közzé Orbán Viktor politikai igazgatója, Orbán Balázs a közösségi oldalán. Ő vezette a Fidesz 2026-os országgyűlési kampányát.

Orbán Balázs közvetlenül azután nyilatkozott, hogy megalakult az új Fidesz-frakció. Ennek névsorát hétfőn Gulyás Gergely frakcióvezető a képviselőcsoport zárt ülése után hozta nyilvánosságra a Facebookon.

A 44 fős fideszes listáról nagy nevek hiányoznak. Orbán Viktorhoz és Semjén Zsolthoz hasonlóan nem lesz képviselő Kövér László, Rogán Antal és Kubatov Gábor sem, viszont átveszi mandátumát Lázár János és Szijjártó Péter is.

Orbán Balázs ugyancsak szerepel a lajstromban, mint most kiderült, csak átmenetileg.

Eldőlt a sorsa Orbán Balázsnak

Orbán Balázs posztjában először is ígéretet tett a közel 2,5 millió fideszes szavazónak. „Nem fognak csalódni bennünk, és nem hagyjuk őket magukra. Egy egyre jobban körvonalazódó, a baloldallal együttműködő liberális kormány legerősebb jobboldali ellenfelei leszünk.”

Azt írta, ami jó Magyarországnak, azt támogatni, ami nem jó, azt ellenezni fogják. Azt is megjegyezte, meggyőződése, hogy a választáson ugyan nem ők kapták meg a többséget, de a nemzeti politikának nagy többsége van Magyarországon, és nagy szükség is van rá.

„Továbbra is hiszek abban, hogy Magyarországnak ki kell állnia a saját érdekei mellett, nem szabad diktátumokat elfogadnia, és hogy egy erős nemzeti oldalnak erős nemzetközi kapcsolatrendszerrel kell rendelkeznie ebben a veszélyekkel teli, villámgyors átalakulás alatt lévő világban. Úgy érzem, hogy a magam tudásával, tapasztalatával, kapcsolatrendszerével ehhez a munkához tudok legjobban hozzájárulni” – fogalmazott.

A végére hagyta a váratlan bejelentést. Orbán Balázs felhívta rá a figyelmet, hogy a parlamenti mandátuma a Fidesz közösségét illeti. A közösség vezetői pedig azt kérték tőle, hogy ezen célok elérése érdekében segítse a közösség megújulását és megerősítését,

ezért nyártól európai parlamenti képviselőként folytatja a munkáját.

„Köszönöm a közösségnek a bizalmat! Hazámat szolgálom” – zárta bejegyzését Orbán Viktor politikai igazgatója.