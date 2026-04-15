Kimondta az első európai vezető: nem ért véget Orbán Viktor politikai pályája – „A barátom volt, és az is marad”

Milorad Dodik nyíltan sajnálatát fejezte ki Orbán Viktor választási veresége miatt, és gyors egyeztetést sürget a jövőről. A boszniai szerb vezető szerint a politikai kapcsolat nem ér véget, sőt, folytatni kell az eddigi együttműködést.

A boszniai Szerb Köztársaság vezetője nemcsak sajnálatát fejezte ki, hanem gyors személyes találkozót is kezdeményezne a magyar politikussal. Nyilatkozata alapján a kapcsolatuk nem pusztán diplomáciai, hanem személyes szinten is erős maradt.

Sajnálom, hogy elvesztette a választást, a barátom volt, és az is marad

– fogalmazott Dodik, aki ezzel világossá tette, hogy Orbán Viktor politikai veresége nem változtat a hozzá fűződő viszonyán. A kijelentés egyszerre szól a politikai szövetségről és egyfajta lojalitásról is, amely ritkán jelenik meg ilyen nyílt formában a nemzetközi politikában.

A boszniai szerb vezető ugyanakkor nem tekinti lezártnak a magyar kormányfő pályafutását. Kifejezetten hangsúlyozta, hogy szerinte Orbán Viktor előtt még vannak lehetőségek, és a mostani helyzet inkább átmeneti, mint végleges. Ez a megközelítés jól illeszkedik ahhoz a narratívához, amely a miniszterelnököt továbbra is meghatározó regionális szereplőként kezeli.

„Nem ért vége a munka Orbán Viktorral”

A gazdasági és politikai együttműködés a boszniai szerb vezető szerint tovább folytatódik. Dodik elmondta, hogy a közös projekteket még az Orbán-kormánnyal egyeztették, és ezek jelentős része már megvalósult. Ez arra utal, hogy a két fél közötti kapcsolat nemcsak politikai szimpátián, hanem konkrét érdekeken és beruházásokon is alapult.

A jövőt illetően pragmatikus hangot ütött meg. Kijelentette, hogy a boszniai Szerb Köztársaság kész folytatni az együttműködést, ugyanakkor világossá tette: ha a projektek megszakadnak, az nem az ő oldalukon múlik majd. „Ha nem lesz folytatás, nélküle is éltünk korábban, de ha lehet, megyünk tovább” – mondta, ami egyszerre üzenet az új magyar vezetés felé és jelzés a saját mozgásteréről.