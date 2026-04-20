Kiderült, mikor dőlhet el Orbán Viktor sorsa – Kocsis Máté elmondta, hogy meddig tartanak a Tisza-kormány mézeshetei

A Fideszben gyors és látványos átrendeződés jöhet: legkésőbb május 9-ig eldőlhet, hogy Orbán Viktor milyen szerepet vállal a következő években, hogyan néz ki az új frakció, továbbá kik maradhatnak a párt első vonalában. Erről beszélt Kocsis Máté a Fidesz-frakció podcastjében, ahol azt is világossá tette, hogy szerinte a pártnak nem egyszerűen megújulásra, hanem „megtisztulásra” is szüksége van.

A podcastben Németh Balázs azt mondta: április 28-ig, de legkésőbb május 9-ig le kell tisztulnia annak, hogy milyen szerepet vállal magára a miniszterelnök a következő ciklusban, és annak is, hogyan áll fel az új Fidesz-frakció. Ez azért kulcskérdés, mert a választási eredmény után nemcsak parlamenti ellenzéki szerepre kell berendezkednie a pártnak, hanem új politikai stratégiát is fel kell építenie.

Kocsis szerint a vereséget nem szabad sem dramatizálni, sem félreérteni. Úgy fogalmazott, hogy

a Fidesz egy 4-3-as meccset veszített el, vagyis szerinte nem összeomlásról, hanem egy szoros politikai vereségről van szó.

Emlékeztetett arra is, hogy a párt továbbra is közel 2,5 millió szavazóval rendelkezik, ami szerinte elegendő alapot ad az újjászerveződéshez.

A frakcióvezető ugyanakkor arról is beszélt, hogy a visszaépülés csak akkor lehet sikeres, ha a választók egy „tiszta Fideszt” látnak maguk előtt. Kifejezetten úgy fogalmazott: olyan pártra van szükség, amelyben nincsenek kompromittálódott emberek, és csak olyan politikusok maradnak meghatározó szerepben, akik el tudnak számolni a vagyonukkal, és nem terheli őket vállalhatatlan ügy.

Ez a gyakorlatban jelentős személycseréket is jelenthet. Kocsis szerint a parlamentbe bejutott képviselők többségét le kell cserélni, nem azért, mert rossz emberek lennének, hanem mert a választóknak a hiteles megújulást csak valódi személyi változásokkal lehet bizonyítani. A pártvezetésnek szerinte most „spártaiakra van szüksége, nem athéniakra”, vagyis olyan politikusokra, akik konfliktushelyzetben is képesek fegyelmezett és kemény politikai munkára.