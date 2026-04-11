"Olyan győzelmet aratunk, amivel mindenkit meglepünk, még talán saját magunkat is" – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, aki a budapesti Szentháromság téren zárta a kampányt.

Orbán Viktor: olyan győzelmet aratunk, amivel mindenkit meglepünk, még talán saját magunkat is Fotó: MW

Orbán Viktor: olyan győzelmet aratunk, amivel mindenkit meglepünk, még talán saját magunkat is

A kormányfő szerint a Fidesz elmondta világosan a kampányban, hogy mi a választás tétje, nem csak elmondták, hanem meg is értették az emberek.

Nem adjuk oda a fegyvereinket, nem küldünk pénzt. Magyaroroszág Európa legbizontságosabb országa lesz a választás után is

– mondta Orbán, hozzátéve, hogy le fogják törni az ukrán olajblokádot, semmit pénzügyi támogatást nem szavaznak meg, amíg nem kapunk olajat.

"Olajblokdára hitelblokád a válasz, ezt a csatát meg fogjuk nyerni" – szögezte le.

A miniszterelnök szerint mindent megadtunk az ukránoknak, amikor kitört a háború, mindent megadtunk nekik, ami egy keresztény országtól elvárható. De nem fogjuk odaadni a pénzünket és nem küldünk fegyvert egyetlen más országért sem.

Ma már a Fidesz a hangos többség

Orbán szerint fél évvel ezelőtt is a Fidesz volt többen, csak csendben voltak. Megijjesztették fideszeseket, akik nem voltak hozzászokva, hogy rájuk támadnak. Ha bárki egy Tiszától eltérő véleményt tett ki a Facebookra, számíthatott arra, hogy nevető fejeket kapott, majd falkába uszultak rá.

Ez fél évvel ezelőtt volt, de ma már mi vagyunk a hangos többség

– mondta kormányfő.

Fontos lett Magyarország, bebizonyítottuk, hogy lehet másképp

Orbán szerint a kampányban még egy új dologgal kellett meg, a külföldi beavatkozással, és a titkosszolgálatok megjelenésével. "Szijjártó Péter lassan a mamáját se tudja felhívni anélkül, hogy ne készítsenek róla jelentést" – jegyezte meg. Egyúttal feltette a kérdést, hogy miért lettünk fontosak, amire az a válasza, hogy bebizonyították, hogy másképp is lehet.

Hangsúlyozta, legyünk büszkék arra, hogy megmutattuk, hogy egy nemzet határait meg lehet védeni. De azt is megmutattuk, hogy ki lehet állni a családokért, családvédő nemzeti alkotmányunk van, ami megmutatta Brüsszelnek, hogy vannak még olyan országok, ahol az apa férfi, az anya meg nő.