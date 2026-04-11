Orbán Viktor: olyan győzelmet aratunk, amivel mindenkit meglepünk, még talán saját magunkat is
"Olyan győzelmet aratunk, amivel mindenkit meglepünk, még talán saját magunkat is" – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, aki a budapesti Szentháromság téren zárta a kampányt.
A kormányfő szerint a Fidesz elmondta világosan a kampányban, hogy mi a választás tétje, nem csak elmondták, hanem meg is értették az emberek.
Nem adjuk oda a fegyvereinket, nem küldünk pénzt. Magyaroroszág Európa legbizontságosabb országa lesz a választás után is
– mondta Orbán, hozzátéve, hogy le fogják törni az ukrán olajblokádot, semmit pénzügyi támogatást nem szavaznak meg, amíg nem kapunk olajat.
"Olajblokdára hitelblokád a válasz, ezt a csatát meg fogjuk nyerni" – szögezte le.
A miniszterelnök szerint mindent megadtunk az ukránoknak, amikor kitört a háború, mindent megadtunk nekik, ami egy keresztény országtól elvárható. De nem fogjuk odaadni a pénzünket és nem küldünk fegyvert egyetlen más országért sem.
Ma már a Fidesz a hangos többség
Orbán szerint fél évvel ezelőtt is a Fidesz volt többen, csak csendben voltak. Megijjesztették fideszeseket, akik nem voltak hozzászokva, hogy rájuk támadnak. Ha bárki egy Tiszától eltérő véleményt tett ki a Facebookra, számíthatott arra, hogy nevető fejeket kapott, majd falkába uszultak rá.
Ez fél évvel ezelőtt volt, de ma már mi vagyunk a hangos többség
– mondta kormányfő.
Fontos lett Magyarország, bebizonyítottuk, hogy lehet másképp
Orbán szerint a kampányban még egy új dologgal kellett meg, a külföldi beavatkozással, és a titkosszolgálatok megjelenésével. "Szijjártó Péter lassan a mamáját se tudja felhívni anélkül, hogy ne készítsenek róla jelentést" – jegyezte meg. Egyúttal feltette a kérdést, hogy miért lettünk fontosak, amire az a válasza, hogy bebizonyították, hogy másképp is lehet.
Hangsúlyozta, legyünk büszkék arra, hogy megmutattuk, hogy egy nemzet határait meg lehet védeni. De azt is megmutattuk, hogy ki lehet állni a családokért, családvédő nemzeti alkotmányunk van, ami megmutatta Brüsszelnek, hogy vannak még olyan országok, ahol az apa férfi, az anya meg nő.
De azért is lettünk fontosak, mert megmutattuk, hogy van mód a háborúból való kimaradásra.
Világossá tettük, ehhez a háborúhoz semmi közünk. Létezik és jáható a béke útja, ezért van ez a rengeteg titkosszolgálati megfigyelés
– fogalmazott a kormányfő. Orbán hangsúlyozta, indulatra, gyűlöletre nem lehet hazát építeni, hazát csak szeretetre lehet építeni.
"Lehet, hogy a mi gyűléseink unalmasak, de ilyen herebere dolgokat nem tudunk bemtatni" – utalt a Hősök terén látott obszcén megnyilvánulásokra
Az amerikaiak világossá tették, Magyarország a Nyugat része
A kormányfő szerint nagyon fontos, hogy az USA világossá tette, támogat minket. Ez azért fontos, mert a Nato költségetésének 70 százalékát adja. De azért is fontos, mert fáj nekünk, ami a Nyugaton történt, és nem csak mi emeljük fel a hangukat, hogy meg akarjuk védeni azt az Európát, amibe mindig is szerelmesek vagyunk.
– mondta Orbán, hozzátéve, hogy megsemmisítették az összes vádat, hogy Magyarország orosz befolyás alatt áll.
A kormányfő arról is beszélt, hogy igazságtalan volt velünk az elmúlt négy év, nem mi tehetünk róla, hogy nem tudtunk előrébb jutni. Szerinte a kérdés nem az volt, hogy az istenek kedveznek-e nekünk, hanem, hogyan válaszol a magyar nemzet. Hivatkozhatott volna a kormány a külső nehézségekre, ölbe tehették volna a kezünket. De nem ezt tették, mert ha a magyar történelemet egyetlen szóban lehetne összefoglalni, akkor csakazértis.
A kormányfő szerint komoly eredmény, hogy ilyen körülmények között képesek voltak a 14.havi nyugdíj bevezetésére, vagy az anyák szja-mentességére. Sőt, képes volt arra az ország, hogy Magyarország megőrizze a teljes foglalkoztaztást.
"Az nem lesz véletlen, hogy a magyar roma közösség mellénk áll és ránk fognak szavazni. Mondhatom, hogy a magyar történelemben soha ilyen nagy lépést nem tett a roma társadalom a polgárosodás irányába."
A következő évek is igazságtalanok lehetnek
"A dolgok nem néznek jól, a csillagok sem állnak jól" – mondta a következő évekről Orbán, aki szerint az előttünk álló évek is igazságtalanok lehetnek. A kormány legfontosabb célja az lesz, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, kimaradjunk a rossz dolgokból, amikről Brüsszelben döntöttek.
Ehhez kell a Fidesznek három millió szavazat. Emlékeztett rá, hogy voltak nagy formátumú politikusok, akik ki akartak maradni a háborúból, de mögöttük nem volt nemzeti egység.
"Ha meglesz a három millió szavazat, akkor a poklok kapui se vehetnek rajtunk erőt" – jegyezte meg.
Arra a kérdésre, hogy hogyan lesz holnap három millió szavazat, úgy, hogy mindenki elhoz mindenkit. Szerinte legenda, hogy a fiatalok nincsenek a Fidesszel, érti, hogy a fiatalok akarnak lázadni, de az a valami nem a nemzeti kormány. Ha valaki lázadni akar, akkor ma Brüsszel és a globális erők ellen kell lázadni és csatlakozni a nemzeti erőkhöz.
Kedves fiatalok, gyertek és szavazzatok ránk
– mondta. Orbán szerint lehet, hogy igazságtalan volt az elmúlt négy év, de jelezte, hogy nem engedik, hogy őket elvinjék katonának, illetve, hogy olyan gazdasági rendszer van, ami lehetővé teszi, hogy saját otthonuk legyen a három százalékos fix hitellel, továbbá van diák-és munkáshitel. Nem azt mondja, hogy köszönjék meg, hanem, hogy legyen egy jó szavuk a szüleikhez, mert az, hogy ilyet tudni adni az ország, az annak köszönhető, hogy a szüleik ezt megteremtették. "Tiszteletet az édesapáknak és az édesanyáknak!"
"Most nem a kalandozások ideje van"
Nem szeretné eltagadni a lehetőséget a fiataloktól hogy ráuntak a kormányra és ők akarnak kormányozni. Szerinte természetes, hogy valaki úgy dönt, miniszterelnök akar lenni. De nem az a kérdés, hogy van-e helyük a politikában, hanem, hogy mikor minek van az ideje. Ma a veszélyek korában vagyunk, komoly kihívásokkal nézünk szembe, ehhez tudás, tapasztalat és rutin kell.
Most nem a kalandozások ideje van, Magyarországot meg kell védeni és biztonságba helyezni. Ehhez rutin kell, ami tudás és tapasztalat nélkül nincsen. Magyarországnak biztos választásra van szüksége
– mondta Orbán, aki köszöntet mondott a híveinek, hogy mindig mellette álltak. "Köszönöm, köszönöm, köszönöm". Vasárnapi választás kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy nincs kampánycsend, még mozgosítani kell.