Rendkívüli: először szólalt meg Amerika a magyar választás eredményéről, ezt gondolják most Trumpék Orbán Viktorról - "Úgy döntöttünk, hogy cselekszünk"

J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke megszólalt a Fidesz veresége kapcsán. Amerika másdik számú vezetője szerint Orbán Viktor transzformatív vezető, és 16 éven át jelentősen befolyásolta az ország fejlődését. A FoxNewsnak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök egy csodálatos ember, aki nagyon jó munkát végzett.

Az amerikai alelnök szerint Orbán Viktor támogatása stratégiai döntés volt / Fotó: Facebook / Orbán Viktor

„Az egyik ok, amiért támogattuk őt a választásokon, nem az volt, hogy nem értettük a közvélemény-kutatásokat. Tudtuk persze, hogy Orbán valószínűleg veszíteni fog. De úgy döntöttünk, hogy cselekszünk, mert ő volt az egyik azon kevés európai vezető közül, akik hajlandóak voltak szembeszállni a brüsszeli bürokráciával, amely ártott az Egyesült Államoknak. Amikor európai tisztviselők támadták az amerikai vállalatokat, Orbán gyakran az egyetlen volt, aki felszólalt az amerikai érdekek ellen és megvédte azokat” – hangsúlyozta Vance.

Az amerikai alelnök megjegyezte, hogy magyarországi útja nem Orbán könnyű győzelmének elvárásával függött össze. Szerinte a cél egy olyan személy támogatása volt, aki régóta támogatja az Egyesült Államokat.

Hozzátette, hogy az ügy nem Oroszországról vagy általában véve Európáról szól. Az Egyesült Államok érdekeiről van szó, és arról, hogy a magyar miniszterelnök megbízható partner mind számára, mind Donald Trump elnök, mind pedig általában véve az Egyesült Államok számára.

Kár, hogy veszített. Biztos vagyok benne, hogy jól tudunk majd együttműködni az új magyar miniszterelnökkel, Magyar Péterrel. De ez az út nem volt hiba, mert fontos támogatni az embereket, még akkor is, ha nem minden csatát nyerünk meg

– tette hozzá Vance.

Trump arra buzdította a magyarokat, hogy szavazzanak Orbán Viktor újraválasztására.

A miniszterelnököt erős és befolyásos vezetőnek nevezte, és elismerve, hogy segített elérni az Egyesült Államok és Magyarország közötti új együttműködési magasságokat.

Nem csak Amerika értékelte az április 12-i eseményeket. A magyar választás jelentőségét mutatja, hogy a fél világ ezzel foglalkozott még hétfőn is. Számos vezető megszólalt Brüsszelből, régiós és nyugat-európai országokból, ahogy a távolabbi régiókban is.