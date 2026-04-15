George Friedman szerint Orbán Viktor veresége nemcsak magyar belpolitikai fordulat, hanem egész Európa számára kényes helyzetet teremt. Az amerikai-magyar geopolitikai elemző egy Facebook-bejegyzésben úgy fogalmazott: az Európai Unió eddig gyakran Orbánt tette felelőssé olyan döntések elmaradásáért, amelyeket valójában maga sem akart meghozni. Friedman szerint ezzel a választási eredménnyel „nincs már kifogás”, és Európának szembe kell néznie saját politikai mozgásterével.

Figyelmeztette Európát a világhírű amerikai-magyar guru a választás eredménye miatt: „Orbán Viktor veresége szörnyű, mostantól nincs kifogás” / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Az uniós döntéshozatalban a magyar kormány az elmúlt években gyakran került konfliktusba a többségi állásponttal. Ez több esetben késleltette vagy módosította a közös álláspontokat, különösen külpolitikai és gazdasági kérdésekben. Friedman szerint azonban ezek a viták részben elfedték azt a tényt, hogy a tagállamok között mélyebb egyet nem értések is fennállnak.

A választási eredmény így nemcsak egy kormányváltás lehetőségét veti fel, hanem azt is, hogy

az Európai Unióban megszűnik egy gyakran hivatkozott politikai akadály.

Ez rövid távon felgyorsíthat bizonyos döntéshozatali folyamatokat, különösen azokban az ügyekben, ahol eddig egyhangúságra volt szükség. Ugyanakkor az is kiderülhet, hogy a korábbi késlekedések mögött nem egyetlen szereplő állt.

Gazdasági szempontból mindez azért fontos, mert az uniós döntések közvetlenül befolyásolják a költségvetési politikát, az energiastratégiát és a beruházási környezetet. Ha a döntéshozatal gyorsul, az rövid távon növelheti a kiszámíthatóságot, de egyben felszínre hozhatja a tagállamok közötti érdekellentéteket is. Ez különösen az olyan területeken lehet meghatározó, mint az energiaimport, az iparpolitika vagy a közös hitelfelvétel.

2022 júniusában Orbán Viktor a Karmelita kolostorban fogadta George Friedmant. A találkozón Friedman bemutatta Vihar a csönd előtt című könyvét, és áttekintették az ukrajnai háború korai szakaszának gazdasági hatásait. A megbeszélésen részt vett többek között Csák János és Orbán Balázs is. Friedman, aki Budapesten született, és később az Egyesült Államokba emigrált, évtizedek óta aktív szereplője a nemzetközi geopolitikai elemzői közegnek.