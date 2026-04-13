Orosz politológusok egy moszkvai kerekasztal-beszélgetésen azt állították, hogy a magyar parlamenti választás nemzetközi szinten elsősorban az amerikai adminisztráció számára jelentett politikai veszteséget.

A Moszkvában tartott elemzésen több orosz szakértő is az amerikai kormány kudarcát emelte ki a magyar választás eredményével kapcsolatban / Fotó: GAVRIIL GRIGOROV

A Rosszija Szegodnya médiacsoport székházában elhangzott értékelések szerint az eredmények nem pusztán belpolitikai jelentőségűek, hanem szélesebb geopolitikai erőviszonyokhoz is kapcsolódnak, különösen az Egyesült Államok európai befolyásának megítélésében.

Oroszország szerint az USA „rossz lóra fogadott"

Dmitrij Bunyevics, az Oroszországi Stratégiai Kutatóintézet tanácsadója felidézte, hogy Orbán Viktor korábban szoros kapcsolatot ápolt Donald Trump amerikai elnökkel és a republikánus párt jobboldali köreivel. Szerinte ezek a kapcsolatok korábban politikai mintaként is szolgáltak, ugyanakkor az amerikai fél európai mozgástere mára szűkebbnek látszik.

A szakértő JD Vance budapesti látogatását sikertelennek minősítette, és úgy vélte, az nem hozott érdemi előrelépést az amerikai-európai politikai kapcsolatokban.

Alekszandr Muhin ennél is élesebb megfogalmazást használt, amikor azt mondta: „Trump varázslatosan megbukott”. Az elemző szerint az amerikai politikai befolyás gyengülése több európai fejleményben is tetten érhető, és ebbe a magyar választás is beleilleszthető.

Egyes értékelésekben Izrael miniszterelnöke, Benjámin Netanjahu is vesztesként jelent meg, azzal az indokkal, hogy Orbán Viktor korábban következetes szövetségesének számított az európai politikai térben.

Alekszandr Martinov, az Új Államok Nemzetközi Intézetének igazgatója szerint a választás eredménye nem jelent radikális fordulatot a magyar külpolitikai irányban. Úgy vélte, hogy a győztes politikai erő várhatóan az Európai Unió felé vállalt kötelezettségeket is figyelembe veszi, különösen az Ukrajnának nyújtott uniós hitel és más pénzügyi kérdések esetében. Hozzátette, hogy az orosz energiahordozóktól való esetleges leválás komoly gazdasági hatásokkal járhat, különösen az üzemanyagárak alakulásában.

Muhin arra is kitért, hogy az Európai Unión belül az Ukrajna támogatása körüli politikai pozíciók átrendeződhetnek, és ebben Szlovákia szerepét is fontosnak tartotta. Az elemző szerint "Robert Fico egyedül maradt" az EU-ban Ukrajna kérdésében. Meglátása szerint azonban Moszkva kapcsolatban marad az ellenzékbe szorult Orbán Viktorral.