Ez már minden orosznak fájni fog, az ukránok csapást mértek az egyik legnagyobb olajfinomítóra

Április 26-án éjjel drónok csapást mértek Jaroszlavl városára, Oroszországban. Az OSINT csatornák jelentése szerint a YANOS jaroszlavli olajfinomítót támadták meg - írja az ukrán zn.ua. Az orosz olajfinomító az öt legnagyobb ilyen létesítmény közé tartozik Oroszországban.

Sorok egy moszkvai benzinkútnál - újabb orosz olajfinomító szenvedett el súlyos csapást / Fotó: AFP

A helyi lakosok több mint 15 hangos robbanást hallottak. A támadások helyszínén nagy tűz ütött ki. A helyi hatóságok egyelőre nem kommentálták a támadást.

Az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót támadták

A Jaroszlavli Olajfinomító, hivatalos nevén Slavneft-Yaroslavnefteorgsintez, röviden YANOS, Észak-Oroszország legnagyobb olajfinomítója, és az ország öt legnagyobb finomítójának egyike - ha a kapacitásokat nézzük, körülbelül évi 15 millió tonna nyersolajat dolgoz fel.

Ez a létesítmény különösen fontos az orosz katonai logisztika és ipar számára, mivel

repülőgép-üzemanyagot,

kiváló minőségű kenőanyagokat és

egyéb, a repüléshez és a nehézgépekhez szükséges kőolajtermékeket gyárt.

Jaroszlavl városa és az ukrán határ között körülbelül 800 km a távolság. A csapás illeszkedik abba a sorozatba, amelynek során az ukránok az orosz olajfinomítókat támadják; a belföldi ellátást próbálják meg ellehetetlenítani. A közelmúltban, április 20-án, hétfőn este az ukrán hadsereg nagy hatótávolságú drónokat vetett be, és

ismételt csapásokat mért a Krasznodari területen, a Tuapsze városában található olajfinomítóra, amely több mint 460 kilométerre található a frontvonaltól.

Ugyanekkor a megszállt Krímben megtámadták a Gvardijska olajterminált és a 775-ös és 1171-es projektek nagy partraszálló hajóit Szevasztopolban.

Fekete felhők tartottak Európa felé - ökológiai katasztrófa fenyeget

A tuapszei olajfinomító napokig égett, vastagon beborította a korom az utcákat és házakat. A hivatalos szervek késve reagáltak az ökológiai katasztrófára, a lakók szerint már elviselhetetlen a helyzet.

A levegőben a mérgező anyagok koncentrációja többszörösen meghaladta a határértéket. A lakók fulladásról és „fekete esőről” beszélnek, a hatóságok azonban csak napokkal később ismerték el a szennyezést, amely brutális ökológiai katasztrófához vezethet.