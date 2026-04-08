Tömeges megbetegedések a kiképzőközpontokban – százakat vittek az ukrán kórházba

Az ukrán kiképzőközpontokban kialakult súlyos egészségügyi helyzetre hívta fel a figyelmet Olha Reszetilova katonai ombudsman egy friss interjúban – írja a Kiszo.

Reszetilova beszámolója szerint

tömeges megbetegedések és komoly orvoshiány nehezíti a katonák ellátását, ami különösen a téli időszakban vezetett kritikus állapotokhoz.

Az ombudsman elmondta, hogy egyes kiképzőközpontokból több száz katonát kellett kórházba szállítani tüdőgyulladásos szövődmények miatt.

Decemberben például egyetlen létesítményből is százakat vittek kórházba, ami jól mutatja a helyzet súlyosságát. A problémát tovább súlyosbítja az egészségügyi személyzet hiánya: előfordult, hogy egy nagy létszámú központban mindössze három orvos látta el a betegeket, miközben más szakembereket más feladatokra vezényeltek át.

Olha Reszetilova szerint a gondok gyökere részben a mozgósítottak állapotában keresendő. Sok katona már eleve legyengülten érkezik a kiképzésre, miután hosszabb ideig nem megfelelő körülmények között tartózkodott a toborzóközpontokban. Így egészségi állapotuk romlása gyakran már az alapkiképzés előtt megkezdődik. A zsúfoltság és a zárt környezet pedig ideális feltételeket teremt a fertőzések gyors terjedéséhez.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a kiképzőközpontok sokszor vonakodnak kórházba küldeni a betegeket. Ennek oka, hogy attól tartanak: egyes katonák a kórházi ellátás során megszökhetnek. Az ombudsman egy konkrét esetet is említett, amikor egy beteg katonát ugyan kórházba szállítottak, ám az később elhagyta az intézményt.

A médiában korábban tragikus esetekről is beszámoltak: egy roham­ezred több katonája tüdőgyulladás következtében vesztette életét. Reszetilova hangsúlyozta, hogy ez nem elszigetelt jelenség, hanem szélesebb körben is hasonló problémák tapasztalhatók.

A hatóságok jelenleg részletes vizsgálatot folytatnak az ügyben. Az elhunyt katonák utolsó napjait, az ellátás körülményeit és a kórházba kerülésük részleteit szinte percről percre rekonstruálják. Az eredményekről a katonai vezetést is tájékoztatják majd.