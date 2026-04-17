Már csak ez hiányzott Ukrajnának: pusztító vadászgépeket kapott az orosz hadsereg, 200 kilométerről támad bármire – videón a Szu-35SZ
Oroszország újabb adag Szu-35SZ vadászgépet adott át a légierőnek, de a pontos darabszámot nem hozták nyilvánosságra. A gép azonban jelentősen megnövelheti a légierő képességeit akár az ukrajnai frontvonal felett is.
A United Aircraft Corporation közleménye szerint újabb vadászgépszállítmányt kapott az orosz légierő, amely ismét több Szu-35SZ típusú harci repülőgéppel bővítheti ki a flottáját.
Pontos darabszámot nem hozták nyilvánosságra, de a közzétett felvételek alapján legalább két új gép biztosan szolgálatba állt.
A Szu-35SZ az oroszok szerint a negyedik generáció „pluszos”, azaz erősen modernizált változatának csúcsa. A típust több feladatra tervezték: képes légi célok elfogására nagy távolságból, kísérővédelemre csapásmérő kötelékek mellett, drónok megsemmisítésére, valamint földi és tengeri célpontok támadására is. Emellett felderítési feladatokat is elláthat.
A gép egyik legfontosabb fegyvere az R-37M, amelyet kifejezetten nagy távolságú légi harcra fejlesztettek.
Nyugati becslések szerint a rakéta hatótávolsága körülbelül 200 kilométer, míg az orosz fél állításai szerint akár 300 kilométert is elérhet.
Hasonló a helyzet a fedélzeti radarral is. A Szu-35SZ az N035 Irbis radar rendszerrel van felszerelve, amely elvileg akár 400 kilométeres felderítési távolságot is elérhet. Több szakértő azonban úgy véli, hogy ezek az adatok optimális körülményekre vonatkoznak, és a gyakorlatban ennél szerényebb teljesítmény várható.
A típusból eddig több mint 150 darab készülhetett, ugyanakkor a orosz-ukrán háború során mintegy tíz ilyen gép megsemmisüléséről számoltak be. Ez részben árnyalja a típusról kialakított képet, különösen a modern légvédelemmel szembeni túlélőképesség tekintetében.
Mi a helyzet az orosz légierővel?
Nem ez az egyetlen párhuzamos fejlesztés az orosz oldalon. Korábban bejelentették az ötödik generációs Szu-57 újabb szállítmányát is, bár ott is hasonló a helyzet: a hivatalos kommunikáció nagy mennyiségről szólt, miközben a nyilvános bizonyítékok csak néhány új gépet támasztottak alá.
A Szu-57 program ráadásul továbbra is kérdéseket vet fel. Tavaly például nem jelentettek be hivatalos átadásokat, ami ismét felvetette a projekt jövőjének bizonytalanságát. Eközben Oroszország exportpiacokon is próbálkozik, a típust például Algéria légterében is észlelték, ami potenciális üzletekre utalhat.
