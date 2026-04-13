Választás 2026

Rendkívüli: Orbán Viktor kiállt a nyilvánosság elé, először beszélt a választási vereség óta – ez fog történni a Fidesszel

Deviza
EUR/HUF362,71 -1,6% USD/HUF309,12 -2,07% GBP/HUF417,01 -1,38% CHF/HUF393,86 -1,1% PLN/HUF85,5 -1,21% RON/HUF71,28 -1,55% CZK/HUF14,89 -1,56% EUR/HUF362,71 -1,6% USD/HUF309,12 -2,07% GBP/HUF417,01 -1,38% CHF/HUF393,86 -1,1% PLN/HUF85,5 -1,21% RON/HUF71,28 -1,55% CZK/HUF14,89 -1,56%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 459,59 +4,95% MTELEKOM2 384 +1,97% MOL4 380 +7,99% OTP44 750 +8,38% RICHTER13 000 +1,56% OPUS300 -30,23% ANY7 260 -0,55% AUTOWALLIS150,5 -2,9% WABERERS4 450 -5,52% BUMIX8 863,74 -0,75% CETOP4 491,04 +1,89% CETOP NTR2 813,92 +1,89% BUX139 459,59 +4,95% MTELEKOM2 384 +1,97% MOL4 380 +7,99% OTP44 750 +8,38% RICHTER13 000 +1,56% OPUS300 -30,23% ANY7 260 -0,55% AUTOWALLIS150,5 -2,9% WABERERS4 450 -5,52% BUMIX8 863,74 -0,75% CETOP4 491,04 +1,89% CETOP NTR2 813,92 +1,89%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Oroszország
Választás 2026
országgyűlési választás 2026
Magyarország

Megszólalt a Kreml, mi lesz most a Barátság-vezetékkel, fog-e rajta olaj jönni Magyarországra: vannak folyamatban lévő közös projektek

Dmitrij Peszkov kijelentette: a Kreml arra számít, hogy a magyar választások után is fenntarthatók maradnak a kölcsönösen előnyös, pragmatikus kapcsolatok. Megismételte, hogy Moszkva figyelni fogja, milyen lesz az új magyar vezetés általános irányvonala.
VG/MTI
2026.04.13, 19:30
Frissítve: 2026.04.13, 19:59

Oroszország arra számít, hogy az új magyar vezetéssel is folytatódnak a rendkívül pragmatikus kétoldalú kapcsolatok – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn Moszkvában újságíróknak.

Kreml: Oroszország a pragmatikus orosz-magyar kapcsolatok folytatódására számít
Kreml: Oroszország a pragmatikus orosz–magyar kapcsolatok folytatódására számít / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Az orosz elnök sajtótitkára hangsúlyozta, hogy a magyar nép meghozta döntését, amelyhez Oroszország tisztelettel viszonyul. Közölte, hogy Moszkva érdekelt a jó kapcsolatok kiépítésében.

„Hallottuk a bejelentéseket Magyar Péter részéről, amelyek a párbeszédre való hajlandóságról szóltak. Természetesen ez mind Moszkvának, mind Budapestnek hasznos lesz” – mondta Peszkov. Hozzátette, hogy Moszkvának türelemmel kell lennie, és meg kell várnia, hogy milyen lépéseket tesz majd az új magyar vezetés.

„Érdekeltek vagyunk abban, hogy jó kapcsolatokat építsünk ki Magyarországgal, akárcsak Európa összes országával. Tudjuk, hogy az európai országok esetében sajnos egyelőre nem beszélhetünk viszonosságról, de Oroszország nyitott a párbeszédre” – nyilatkozott. Dmitrij Peszkov az orosz Life hírportálnak azt mondta, hogy a Kreml nem fog gratulálni Magyar Péternek a választási győzelemhez.

„A barátságtalan országoknak nem küldünk gratulációt. Magyarország pedig barátságtalan ország, támogatja a velünk szembeni szankciókat” – fogalmazott. Megismételte, hogy Moszkva figyelni fogja, milyen lesz az új magyar vezetés általános irányvonala: pragmatikus vagy átpolitizált? Egyúttal megjegyezte, hogy Oroszország párbeszédet folytatott Viktor Orbán miniszterelnökkel.

Nyitottak vagyunk a jó, kölcsönösen előnyös kapcsolatok kiépítésére

– hangsúlyozta.

„Egyelőre nem tudjuk, hogyan alakulnak majd a kapcsolatok Moszkva és Budapest között. Elég sűrű a kétoldalú párbeszéd napirendje, vannak folyamatban lévő közös projektjeink, és ezekkel foglalkoznunk kell, ami megbeszéléseket és kommunikációt igényel. Ezért abból indulunk ki, hogy van min együtt dolgoznunk” – nyilatkozott Peszkov kérdésre válaszolva a Pervij Kanal tévécsatornának.

A szóvivő a sajtótájékoztatón azt javasolta az újságíróknak, hogy az arra vonatkozó kérdéseket, vajon Magyarország és más európai országok milyen mértékben igénylik a Barátság kőolajvezeték jövőbeni működését, közvetlenül ezeknek az államoknak tegyék fel. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy Oroszország a világ egyik legmegbízhatóbb energiaellátója volt és marad, ebben a tekintetben a szerepét nem lehet túlbecsülni.

Dmitrij Peszkov úgy vélekedett, hogy a magyar parlamenti választások eredménye nem lesz hatással az Ukrajna körüli helyzetre. „Nem hiszem, hogy ennek köze lenne az orosz–ukrán konfliktus alakulásának kilátásaihoz. Ez a jelek szerint két különböző folyamat. Ezért nem látok itt semmiféle összefüggést” – mondta a Kreml szóvivője.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu