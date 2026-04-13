Megszólalt a Kreml, mi lesz most a Barátság-vezetékkel, fog-e rajta olaj jönni Magyarországra: vannak folyamatban lévő közös projektek

Oroszország arra számít, hogy az új magyar vezetéssel is folytatódnak a rendkívül pragmatikus kétoldalú kapcsolatok – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn Moszkvában újságíróknak.

Az orosz elnök sajtótitkára hangsúlyozta, hogy a magyar nép meghozta döntését, amelyhez Oroszország tisztelettel viszonyul. Közölte, hogy Moszkva érdekelt a jó kapcsolatok kiépítésében.

„Hallottuk a bejelentéseket Magyar Péter részéről, amelyek a párbeszédre való hajlandóságról szóltak. Természetesen ez mind Moszkvának, mind Budapestnek hasznos lesz” – mondta Peszkov. Hozzátette, hogy Moszkvának türelemmel kell lennie, és meg kell várnia, hogy milyen lépéseket tesz majd az új magyar vezetés.

„Érdekeltek vagyunk abban, hogy jó kapcsolatokat építsünk ki Magyarországgal, akárcsak Európa összes országával. Tudjuk, hogy az európai országok esetében sajnos egyelőre nem beszélhetünk viszonosságról, de Oroszország nyitott a párbeszédre” – nyilatkozott. Dmitrij Peszkov az orosz Life hírportálnak azt mondta, hogy a Kreml nem fog gratulálni Magyar Péternek a választási győzelemhez.

„A barátságtalan országoknak nem küldünk gratulációt. Magyarország pedig barátságtalan ország, támogatja a velünk szembeni szankciókat” – fogalmazott. Megismételte, hogy Moszkva figyelni fogja, milyen lesz az új magyar vezetés általános irányvonala: pragmatikus vagy átpolitizált? Egyúttal megjegyezte, hogy Oroszország párbeszédet folytatott Viktor Orbán miniszterelnökkel.

Nyitottak vagyunk a jó, kölcsönösen előnyös kapcsolatok kiépítésére

– hangsúlyozta.

„Egyelőre nem tudjuk, hogyan alakulnak majd a kapcsolatok Moszkva és Budapest között. Elég sűrű a kétoldalú párbeszéd napirendje, vannak folyamatban lévő közös projektjeink, és ezekkel foglalkoznunk kell, ami megbeszéléseket és kommunikációt igényel. Ezért abból indulunk ki, hogy van min együtt dolgoznunk” – nyilatkozott Peszkov kérdésre válaszolva a Pervij Kanal tévécsatornának.

A szóvivő a sajtótájékoztatón azt javasolta az újságíróknak, hogy az arra vonatkozó kérdéseket, vajon Magyarország és más európai országok milyen mértékben igénylik a Barátság kőolajvezeték jövőbeni működését, közvetlenül ezeknek az államoknak tegyék fel. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy Oroszország a világ egyik legmegbízhatóbb energiaellátója volt és marad, ebben a tekintetben a szerepét nem lehet túlbecsülni.