Oroszország közzétette a pontos halállistát: ezeket az európai gyárakat robbanthatja fel – „Szép álmokat”

Közzétette a nyugat-európai ukrán dróngyártó cégek listáját Moszkva. Oroszország ezzel a lépésével egyértelművé tette, hogy nem viccel.
2026.04.16, 07:50
Frissítve: 2026.04.16, 08:14

Közzétette az orosz védelmi minisztérium szerdán azoknak az ukrán cégeknek és közös vállalatoknak az elnevezését és címét, amelyek nyugat-európai országokban, illetve Törökországban és Izraelben Ukrajna számára, Oroszország támadására szánt drónokat gyártanak.

Fotó: Office of Naval Research 

A tárca szerint a dróngyártó ukrán vállalatok leányvállalatai nyolc európai országban 

  • Nagy-Britanniában, 
  • Németországban, 
  • Dániában, 
  • Lettországban, 
  • Litvániában, 
  • Hollandiában, 
  • Lengyelországban 
  • és Csehországban 

találhatók. Német, spanyol, olasz, cseh, izraeli és török területen pedig alkatrészeket gyártanak hozzájuk. A minisztérium a közleményben arra figyelmeztetett, hogy az európai országok azon terve, hogy növeljék az Ukrajnába irányuló drónszállítást, kiszámíthatatlan következményekhez és a katonai-politikai helyzet hirtelen eszkalálódásához vezet az egész kontinensen.

„Ahelyett, hogy megerősítenék az európai államok biztonságát, az európai kormányok intézkedései mind gyorsabban vonják bele ezeket az országokat az Oroszországgal való háborúba” – áll a szövegben. 

A moszkvai katonai tárca azt írta, hogy az ukrán fegyveres erők veszteségeinek növekedése miatt március 26-án több európai állam vezetése úgy döntött, hogy növeli az országa területén található, csapásmérő drónokat és ezek alkatrészeit gyártó ukrán és közös vállalatok finanszírozását. 

Ez a minisztérium szerint ahhoz vezet, hogy ezek az országok Ukrajna stratégiai hátországává válnak. 

„Az európai társadalomnak nemcsak tisztában kell lennie a biztonságát fenyegető veszélyek valódi okaival, hanem ismernie kell azoknak az ukrán és közös vállalkozásoknak a címét és elhelyezkedését is, amelyek drónokat és alkatrészeket gyártanak Ukrajna számára az országuk területén – állt az orosz védelmi minisztérium közleményében, amely egyebek között Londonban, Münchenben, Prágában és Rigában nevezett meg telephelyeket.

Az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériumának nyilatkozatát a szó legszorosabb értelmében kell érteni: a drónok és egyéb haditechnikai gyártás közölt helyszínei az orosz fegyveres erők potenciális legitim célpontjainak jegyzékét jelenti. 

„Az, hogy a csapásmérés lehetősége mikor válik valósággá, csak a helyzet alakulásától függ” – írta Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke szerda este angolul az X közösségi portálon. 

Szép álmokat, európai partnereink!

– tette hozzá a volt orosz elnök és kormányfő.

Ideiglenes, 32 órás tűzszünet lépett életbe szombat délután az orosz–ukrán háborúban az ortodox húsvét alkalmából, de a fegyvernyugvást megelőző órákban is folytatódtak az orosz támadások Ukrajna ellen, halálos áldozatok is vannak.

Közvetlenül a fegyvernyugvás előtt több orosz támadás érte Ukrajna különböző régióit. Az odesszai helyi hatóságok közlése szerint a dróntámadásokban legalább két ember – egy 38 éves nő és egy 32 éves férfi – életét vesztette, és többen megsérültek. A csapások lakóépületekben és egy óvodában is károkat okoztak.

