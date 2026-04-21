Kiderült, mikor választja meg az Országgyűlés Magyar Pétert miniszterelnöknek

Május 9-én 10 órára hívta össze az új Országgyűlés alakuló ülését Sulyok Tamás köztársasági elnök. A döntés a parlamentbe jutott pártok egyeztetése után, konszenzussal született meg.

A köztársasági elnök május 9-re hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését / Fotó: Balogh Zoltán

Hivatalossá vált az új parlamenti ciklus egyik legfontosabb időpontja: május 9-én, délelőtt 10 órakor tartja alakuló ülését az Országgyűlés. A döntést Sulyok Tamás köztársasági elnök hozta meg, a Sándor-palota tájékoztatása szerint a parlamentbe jutott pártokkal folytatott egyeztetések után.

Megalakul az új Országgyűlés

Az államfő felkérésére a mandátumot szerző pártok képviselői tárgyalásokat folytattak, és ezek során egyértelmű egyetértés alakult ki arról, hogy május 9. a megfelelő dátum az alakuló ülés megtartására.

Az Alaptörvény egyértelműen rögzíti, hogy az országgyűlési választásokat követően legkésőbb harminc napon belül meg kell tartani az új parlament alakuló ülését. Ez az a pont, ahol hivatalosan is kezdetét veszi az új törvényhozási ciklus, és ahol a képviselők leteszik esküjüket, valamint megkezdődnek az első fontos személyi és szervezeti döntések.

Az alakuló ülés hagyományosan több szempontból is kiemelt jelentőségű. Ilyenkor választják meg az Országgyűlés elnökét és alelnökeit, megalakulnak a parlamenti frakciók, és megkezdődik a kormányalakítási folyamat intézményes kereteinek kialakítása is. Bár a politikai alkuk jelentős része már az ülés előtt lezajlik, a hivatalos döntések itt válnak véglegessé.

Az már korábban eldőlt, hogy az alakuló ülésen teszi le Magyar Péter az esküt, amivel egy időben a Kossuth-téren tart rendezvényt.

A következő hetek így már egyértelmű menetrend szerint alakulnak: a képviselők felkészülnek az alakuló ülésre, lezárulnak az egyeztetések a parlamenti struktúráról, és fokozatosan kirajzolódik az új politikai ciklus erőviszonyainak gyakorlati működése.