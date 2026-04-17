A Tisza Párt azt javasolja, hogy május 9-én legyen az új Országgyűlés alakuló ülése, aznap megválaszthatják az új miniszterelnököt is - mondta Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke pénteken az alakuló ülést előkésztő tárgyalás után az Országházban.

Megvan az időpont, mikor alakulhat meg az új Országgyűlés / Fotó: Balogh Zoltán

A választáson győztes Tisza Párt elnöke azt mondta, azt várják el, hogy az átadás-átvétel folyamata a lehető legrövidebb legyen. A szabályok szerint legkésőbb május 4-én jogerőssé válik a választás eredménye, és a köztársasági elnöknek legkésőbb harminc nappal a választás után össze kell hívnia az új parlament alakuló ülést – mutatott rá Magyar Péter.

A Tisza elnöke az egyik legfontosabb feladatának az uniós források hazahozatalát nevezte, Ursula von der Leyennel már egyeztetett, és folytatják az egyeztetést. Ezzel kapcsolatban a Világgazdaság megírta, hogy sokan még ki sem józanodtak a vasárnapi választási ünneplések után, de Brüsszel már szigorú elvárásait fogalmazta meg az új vezetésnek: egyes közlések szerint az Európai Bizottság azonnal egyeztetéseket indított Magyar Péter csapatával, és egyértelművé tette, hogy a befagyasztott, mintegy 35 milliárd euró (kb. 13 300 milliárd forint) uniós forrás csak akkor érkezhet meg, ha az új kormány gyorsan végrehajtja a régóta követelt reformokat, és külpolitikai irányváltást hajt végre.

Változik a kormányzati struktúra

Változni fog a kormányzati struktúra, a Fidesznél csúcsminisztériumok voltak, a Tisza-kormányban szakminisztériumok lesznek – jelentette ki a választáson győztes Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter közölte:

lesz külön egészségügyi miniszter,

oktatási miniszter,

környezetvédelmi miniszter és

vidékfejlesztési miniszter is.

„Egy tiszta pénzügyminisztérium lesz”, tehát a gazdasági ügyeket kiveszik a pénzügyminisztérium alól, és

együtt lesz a kül- és a belgazdaság.

Lesz egy külön miniszterelnökség,

a titkosszolgálatok visszakerülnek oda, ahol voltak,

a Belügyminisztériumhoz visszakerül az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Külügyminisztériumhoz az Információs Hivatal – sorolta Magyar Péter.

Sok név már ismert, például Kármán András és Hegedűs Zsolt, a többi tárcavezetői nevet heteken belül meg fogja ismerni a magyar közvélemény – számolt be Magyar Péter terveiről a Világgazdaság szerdán.