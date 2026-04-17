Deviza
EUR/HUF363,5 -0,4% USD/HUF308,26 -0,49% GBP/HUF417,01 -0,46% CHF/HUF394,01 -0,39% PLN/HUF85,89 -0,21% RON/HUF71,28 -0,47% CZK/HUF14,94 -0,4% EUR/HUF363,5 -0,4% USD/HUF308,26 -0,49% GBP/HUF417,01 -0,46% CHF/HUF394,01 -0,39% PLN/HUF85,89 -0,21% RON/HUF71,28 -0,47% CZK/HUF14,94 -0,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 914,76 +0,48% MTELEKOM2 416 +1,74% MOL4 212 +1,14% OTP43 430 +0,05% RICHTER12 830 +0,78% OPUS361,5 -4,01% ANY7 660 +0,13% AUTOWALLIS148 -1,01% WABERERS4 980 +4,02% BUMIX9 247,14 +0,57% CETOP4 528,92 -0,69% CETOP NTR2 846,82 +0,32% BUX136 914,76 +0,48% MTELEKOM2 416 +1,74% MOL4 212 +1,14% OTP43 430 +0,05% RICHTER12 830 +0,78% OPUS361,5 -4,01% ANY7 660 +0,13% AUTOWALLIS148 -1,01% WABERERS4 980 +4,02% BUMIX9 247,14 +0,57% CETOP4 528,92 -0,69% CETOP NTR2 846,82 +0,32%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Parlament
magyar miniszterelnök
Tisza Párt
Választás 2026
országgyűlési választás 2026
miniszterelnök
Országgyűlés
képviselők
politika
választás

Megvan az időpont, mikor alakulhat meg az új Országgyűlés

A Tisza Párt azt javasolja, hogy május 9-én legyen az új Országgyűlés alakuló ülése.
VG/MTI
2026.04.17, 12:04
Frissítve: 2026.04.17, 12:12

A Tisza Párt azt javasolja, hogy május 9-én legyen az új Országgyűlés alakuló ülése, aznap megválaszthatják az új miniszterelnököt is - mondta Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke pénteken az alakuló ülést előkésztő tárgyalás után az Országházban.

Megvan az időpont, mikor alakulhat meg az új Országgyűlés / Fotó: Balogh Zoltán

Magyar Péter közölte terveit: ezek lesznek az első intézkedései

A választáson győztes Tisza Párt elnöke azt mondta, azt várják el, hogy az átadás-átvétel folyamata a lehető legrövidebb legyen. A szabályok szerint legkésőbb május 4-én jogerőssé válik a választás eredménye, és a köztársasági elnöknek legkésőbb harminc nappal a választás után össze kell hívnia az új parlament alakuló ülést – mutatott rá Magyar Péter.

A Tisza elnöke az egyik legfontosabb feladatának az uniós források hazahozatalát nevezte, Ursula von der Leyennel már egyeztetett, és folytatják az egyeztetést. Ezzel kapcsolatban a Világgazdaság megírta, hogy sokan még ki sem józanodtak a vasárnapi választási ünneplések után, de Brüsszel már szigorú elvárásait fogalmazta meg az új vezetésnek: egyes közlések szerint az Európai Bizottság azonnal egyeztetéseket indított Magyar Péter csapatával, és egyértelművé tette, hogy a befagyasztott, mintegy 35 milliárd euró (kb. 13 300 milliárd forint) uniós forrás csak akkor érkezhet meg, ha az új kormány gyorsan végrehajtja a régóta követelt reformokat, és külpolitikai irányváltást hajt végre.

Változik a kormányzati struktúra

Változni fog a kormányzati struktúra, a Fidesznél csúcsminisztériumok voltak, a Tisza-kormányban szakminisztériumok lesznek – jelentette ki a választáson győztes Tisza Párt elnöke. 

Magyar Péter közölte: 

  • lesz külön egészségügyi miniszter, 
  • oktatási miniszter, 
  • környezetvédelmi miniszter és 
  • vidékfejlesztési miniszter is.
  • „Egy tiszta pénzügyminisztérium lesz”, tehát a gazdasági ügyeket kiveszik a pénzügyminisztérium alól, és 
  • együtt lesz a kül- és a belgazdaság.
  • Lesz egy külön miniszterelnökség, 
  • a titkosszolgálatok visszakerülnek oda, ahol voltak, 
  • a Belügyminisztériumhoz visszakerül az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Külügyminisztériumhoz az Információs Hivatal – sorolta Magyar Péter.

Sok név már ismert, például Kármán András és Hegedűs Zsolt, a többi tárcavezetői nevet heteken belül meg fogja ismerni a magyar közvélemény – számolt be Magyar Péter terveiről a Világgazdaság szerdán.

Rendkívüli: Orbán Viktor kiállt a nyilvánosság elé, először beszélt a választási vereség óta – ez fog történni a Fidesszel

A regnáló magyar miniszterelnök új megvilágításba helyezte az április 12-i választás eredményét. Orbán Viktor azt is elmondta, hogy fontos esemény vár a Fideszre.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
