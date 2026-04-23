Itt a lista: ők voltak a leggyakrabban felszólaló képiselők a mostani parlamenti ciklusban – három politikus néma maradt az Országgyűlésben

Összegezték, hogy kik voltak a legaktívabbak képiviselők a most záruló parlamenti ciklusban. Ezúttal is voltak azonban olyanok, aki nem szólaltak fel négy év alatt egyszer sem az Országgyűlésben.
Járdi Roland
2026.04.23, 06:01

 A KDNP-s Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára volt a legtöbbször felszólaló képviselő a most záruló, 2022-2026 közötti parlamenti ciklusban – derül ki az Országgyűlés honlapján található adatokból.

országgyűlés
Fotó: Balogh Zoltán

Itt a lista: ők voltak a leggyakrabban felszólaló képiselők a mostani parlamenti ciklusban – három politikus néma maradt az Országgyűlésben

A kereszténydemokrata politikus, aki 2006 óta országgyűlési képviselő, 2010 óta pedig államtitkár különböző minisztériumokban

847-szer szólalt fel, felszólalásainak összideje több mint 53 óra.

Őt a Fidesz padsoraiban ülő Fónagy János, a nemzetgazdasági tárca államtitkára követi 501 felszólalással 35 órás időtartamban. Fónagy János 1998 óta országgyűlési képviselő, 2000 és 2002 között az első Orbán-kormány közlekedési és vízügyi minisztere volt, 2010 óta több minisztériumban is államtitkár volt, leggyakrabban gazdasági területen. 
A harmadik legtöbbet felszólaló politikus a jobbikos Z. Kárpát Dániel, aki 2010-ben lett először a parlament tagja, az új ciklusban biztosan nem lesz képviselő. Z. Kárpát Dániel 379-szer szólalt fel, és felszólalásainak összideje – több mint 38 óra – némileg meghaladja Fónagy Jánosét.

Orbán Viktor is a top 10-ben, hárman csöndben voltak

A legtöbbször felszólaló képviselők listáján hetedik Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök, aki 1990 óta folyamatosan tagja az Országgyűlésnek. A távozó kormányfő 261-szer szólalt fel összesen 12 órás időtartamban.

A lista végén három olyan képviselő áll, aki csak egyszer szólalt fel ebben a ciklusban.

A fideszes Csuzda Gábor, aki 2022 óta országgyűlési képviselő, a parlament törvényalkotási bizottságának véleményét ismertette mintegy két percben annak az országgyűlési határozati javaslatnak a vitájában, amely kimondta, sérti a szubszidiaritás elvét az orosz földgáz behozatalának fokozatos megszüntetéséről szóló EU-s rendelettervezet.

A szintén fideszes Demeter András ugyancsak a törvényalkotási bizottság véleményét ismertette két percben a központi költségvetés címrendjének az Integritás Hatósággal összefüggő módosításáról szóló határozati javaslat vitájában. Demeter András is 2022 óta tagja parlamentnek.

A 2025 júniusától momentumos országgyűlési képviselő, Stummer János is csak egyszer szólalt fel a parlamentben, méghozzá mentelmi joga felfüggesztésekor. A politikus, aki korábban a Jobbik-frakció tagja volt, egyperces felszólalásában vulgáris szavakkal azt javasolta képviselőtársainak, hogy nyugodtan vegyék el mentelmi jogát. Az Országgyűlés ehhez hozzá is járult; a képviselő ellen több ellenzéki demonstráción történt szabálysértések miatt indultak eljárások.

Nem szólalt fel a 2022-2026 közötti ciklusban a fideszes Kovács Zsolt és Kubatov Gábor, valamint a jobbikos Szabó Hajnalka, aki 2022-ben mindössze négy hónapig volt országgyűlési képviselő.

Május 9-én alakul meg az új parlament

Az alaptörvény szerint az Országgyűlés megbízatása az alakuló ülésével kezdődik, és a következő Országgyűlés alakuló üléséig tart. Sulyok Tamás köztársasági elnök az április 12-i parlamenti választást követően május 9-re hívta össze az új Országgyűlés alakuló ülését.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu