Csalók támadnak a választás előtt: lakcímkártyával riogatják a magyarokat

Csalók a Magyarország.hu ügyfélszolgálata nevében szándékosan megtévesztő e-mailt küldenek az országgyűlési választás előtt, amelyben a lakcímkártyájuk „bizonytalan státuszával” riogatják az állampolgárokat – tudatta az Energiaügyi Minisztérium (EM) szombaton az MTI-vel.

Csalók riogatják az országgyűlési választás előtt a polgárokat / Fotó: Molnár Edvárd

A csalók által küldött levél szerint az érvénytelen lakcímkártyával rendelkező állampolgárok az április 12-i választáson sem vehetnek részt. Az EM felhívta a figyelmet, hogy a „FONTOS: Lakcímkártya érvényességi ellenőrzés” tárgyú üzenet szándékos félrevezetés, az abban szereplő állítások valótlanok, a magyar állam egyetlen szervezete sem küld ilyen levelet.

A közleményben kiemelték, hogy

idén már nem szükséges lakcímkártya a szavazáshoz,

és elegendő, ha a választó az érvényes személyi igazolványát, az útlevelét vagy a vezetői engedélyét magával viszi.

Az EM arra kéri az állampolgárokat, hogy minden hasonló üzenet esetében legyenek körültekintőek.

Vasárnap lesz az országgyűlési választás

Vasárnap van az országgyűlési választás Magyarországon, a választóhelyiségek reggel 6-tól 19 óráig vannak nyitva, de mindenki szavazhat, aki este hét órakor még sorban áll.

A szavazás gördülékeny és törvényes lebonyolítását az önkormányzat által kijelölt szavazatszámláló bizottság garantálja, amelynek tagjai között pártdelegáltak is lehetnek.

Szombaton is folytatódott a kampány, Orbán Viktor Vácon járt / Fotó: Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Az Országgyűlés 199 képviselői helyéről döntenek a szavazók; közülük 106 egyéni választókerületben, 93 pedig országos listáról jut majd be.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos oldala szerint a szavazatok számlálása a legtöbb szavazókörben 19 óra után azonnal megkezdődik, így

az előzetes eredmények publikálása – a feldolgozottság szintjének megjelölése mellett – várhatóan 20 óra körül kezdődik.

Orbán Viktor kampánybuszát megrohamozták

Szombaton még folyamatosan tart a kampány, az egymillió kézfogás napjaként járja az országot Orbán Viktor miniszterelnök, és optimistán várja a vasárnapi országgyűlési választást.

Szerinte a határon túliak veszíthetik a legtöbbet a vasárnapi választáson, és emlékeztetett rá, hogy a korábbi szocialista kormány nem tekintette őket a nemzet részének.