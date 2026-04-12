Minden a vasárnapi választásról: nyitás, szavazás, eredmények – itt a teljes útmutató

Vasárnap tartják az országgyűlési választást Magyarországon, a választóhelyiségek reggel 6-tól 19 óráig vannak nyitva, de mindenki szavazhat, aki este hét órakor még sorban áll.

A szavazás gördülékeny és törvényes lebonyolítását az önkormányzat által kijelölt szavazatszámláló bizottság garantálja, amelynek tagjai között pártdelegáltak is lehetnek.

A személyazonosság és a választói névjegyzés ellenőrzése után mindenki megkapja a szavazólapokat és egy borítékot. Lakcímkártya nem szükséges a szavazáshoz, és elegendő, ha a választó az érvényes személyi igazolványát, az útlevelét vagy a vezetői engedélyét magával viszi.

Az Országgyűlés 199 képviselői helyéről döntenek a szavazók; közülük 106 egyéni választókerületben, 93 pedig országos listáról jut majd be.

Azonnal megkezdik a szavazatszámlálást

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos oldala szerint a szavazatok számlálása a legtöbb szavazókörben 19 óra után azonnal megkezdődik, így az előzetes eredmények publikálása – a feldolgozottság szintjének megjelölése mellett – várhatóan 20 óra körül kezdődik.

Napközben a hivatal csak a részvételről ad ki hivatalos információt, ami összehasonlítási alapot ad arra, hogy mennyiben tér el a választói aktivitás a korábbi parlamenti választásokhoz képest.

Az NVI azonnal megkezdi a levélben leadott szavazatok számlálását is,

amelynek eredményét folyamatosan publikálja. Kivételt képeznek a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatok, amelyek legkésőbb a szavazást követő negyedik napig érkeznek meg az NVI-hez.

Ezeket az iroda országgyűlési egyéni választókerületek (OEVK) szerint szétválogatja, majd április 17-én átadja az illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák részére, ahol a kijelölt szavazókörök április 17-én vagy 18-án számlálják meg azokat.

A szavazás estéjén a részvételi adatok függvényében az országos listára leadott szavazatok 92-95 százalékát, az egyéni választókerületi jelöltekre leadott szavazatok 94-97 százalékát fogják megszámolni.

Vasárnap délig még lehet mozgóurnát kérni

Vasárnap délig kérhetnek mozgóurnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk vagy fogva tartásuk miatt nem tudnak személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben.