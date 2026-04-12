Minden a vasárnapi választásról: nyitás, szavazás, eredmények – itt a teljes útmutató
Vasárnap tartják az országgyűlési választást Magyarországon, a választóhelyiségek reggel 6-tól 19 óráig vannak nyitva, de mindenki szavazhat, aki este hét órakor még sorban áll.
A szavazás gördülékeny és törvényes lebonyolítását az önkormányzat által kijelölt szavazatszámláló bizottság garantálja, amelynek tagjai között pártdelegáltak is lehetnek.
A személyazonosság és a választói névjegyzés ellenőrzése után mindenki megkapja a szavazólapokat és egy borítékot. Lakcímkártya nem szükséges a szavazáshoz, és elegendő, ha a választó az érvényes személyi igazolványát, az útlevelét vagy a vezetői engedélyét magával viszi.
Az Országgyűlés 199 képviselői helyéről döntenek a szavazók; közülük 106 egyéni választókerületben, 93 pedig országos listáról jut majd be.
Azonnal megkezdik a szavazatszámlálást
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos oldala szerint a szavazatok számlálása a legtöbb szavazókörben 19 óra után azonnal megkezdődik, így az előzetes eredmények publikálása – a feldolgozottság szintjének megjelölése mellett – várhatóan 20 óra körül kezdődik.
Napközben a hivatal csak a részvételről ad ki hivatalos információt, ami összehasonlítási alapot ad arra, hogy mennyiben tér el a választói aktivitás a korábbi parlamenti választásokhoz képest.
Az NVI azonnal megkezdi a levélben leadott szavazatok számlálását is,
amelynek eredményét folyamatosan publikálja. Kivételt képeznek a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatok, amelyek legkésőbb a szavazást követő negyedik napig érkeznek meg az NVI-hez.
Ezeket az iroda országgyűlési egyéni választókerületek (OEVK) szerint szétválogatja, majd április 17-én átadja az illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák részére, ahol a kijelölt szavazókörök április 17-én vagy 18-án számlálják meg azokat.
A szavazás estéjén a részvételi adatok függvényében az országos listára leadott szavazatok 92-95 százalékát, az egyéni választókerületi jelöltekre leadott szavazatok 94-97 százalékát fogják megszámolni.
Vasárnap délig még lehet mozgóurnát kérni
Vasárnap délig kérhetnek mozgóurnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk vagy fogva tartásuk miatt nem tudnak személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben.
Fontos tudni, hogy
a korábbi választásokon benyújtott mozgóurna-kérelmek a mostani voksolásra nem vonatkoznak,
a választóknak azt újra kell kérniük.
A szavazatszámláló bizottságok csak ahhoz viszik ki a mozgóurnát, aki kérte, és ebben az esetben csak az szavazhat, aki szerepel az ezt igénylő választópolgárok jegyzékében, a családtagjai vagy a szomszédai nem.
A pártok, a jelöltek nem kérhetik a választópolgárok helyett a mozgóurnás szavazást, és nem is szervezhetik meg nekik azt.
Mozgóurnát kétféleképpen lehet igényelni: ügyfélkapus azonosítással vagy meghatalmazottal, aki eljuttatja a kérelmet a szavazatszámláló bizottsághoz. Ha azonban valaki pusztán kényelmi okra vagy a munkavégzésre hivatkozik, akkor a kérelmét elutasítják.
A hétvégén is hívható a választási információs szolgálat
Szombaton és vasárnap is hívható az NVI választási információs szolgálat tájékoztató vonala, amelyen az érdeklődők a vasárnapi országgyűlési választással kapcsolatos kérdéseikre kaphatnak választ.
Vannay-Skody Tamás, a központi szolgálat vezetője az MTI-nek elmondta: eddig jórészt az átjelentkezésről, a mozgóurnáról és a külképviseleti szavazásról, továbbá a határon túl élő magyar állampolgárok választási jogáról kértek információt a szolgálatnál.
Az érdeklődők a 06-1-795-3310-es telefonszámon tehetik fel kérdéseiket, a hívásokat szombaton 9 és 14 óra között, a választás napján reggel 6 órától 24 óráig fogadják a Nemzeti Választási Iroda munkatársai.
A választási információs szolgálat munkatársait az NVI Alkotmány utcai épületében személyesen is megkereshetik azok, akiknek kérdésük van a választásokkal kapcsolatban, és elektronikus leveleket is fogadnak a [email protected] e-mail-címen.
A levélben szavazásra jogosultak több mint fele már leadta szavazatát
Az NVI szombat reggeli adatai szerint a magyarországi lakcímmel nem rendelkező
- csaknem 497 ezer választópolgár közül
- 254 ezren már leadtak levélszavazatot.
Az eddig ellenőrzöttek közül több mint 186 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkezők csak levélben szavazhatnak, és csak akkor, ha március 18-ig felvetették magukat a névjegyzékbe.
Azt nem tartják nyilván, hogy mely országokból érkezett a levélszavazat, csak azt, hogy a kérelmező melyik országba kérte az értesítést a névjegyzékbe vételéről.
Eszerint a legtöbb érvényes szavazási iratot (78 221-et) olyan választók juttatták vissza, akik romániai értesítési címet adtak meg, szerbiai értesítési címmel rendelkező választópolgároktól 36 739, németországi értesítési címmel rendelkező választóktól 2635 érvényes szavazási irat érkezett már vissza.
Nagy-Britanniai értesítési címet megadóktól 448, svájci értesítési címmel rendelkezőktől 431 érvényes szavazási irat érkezett vissza. Magyarországi értesítési címet megadó választóktól 775 érvényes szavazási irat érkezett vissza, kettős állampolgárságot tiltó országbeli értesítési címmel rendelkező választópolgároktól 1379, és van 64 360 olyan érvényes szavazási irat is, amelyet olyan választópolgárok adtak le, akik a névjegyzékbe vételélükről e-mailben történő értesítést kértek.
A rendőrség is felkészült az országgyűlési választás napjára
A rendőrség felkészült, hogy pártbefolyástól mentesen ellássa a hatáskörébe tartozó feladatokat, közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szombaton a police.hu oldalon.
Vasárnap a rendőrség országos törzset, a Készenléti Rendőrségen, a fővárosi és a vármegyei rendőr-főkapitányságokon pedig csapatszolgálati törzseket működtet.
A szavazóhelyiségek környezetében szombaton és vasárnap is biztosítják a visszatérő rendőri jelenlétet. A szavazóhelyiségben a rend fenntartása elsődlegesen a szavazatszámláló bizottság elnökének a feladata, azonban a rendőrség köteles intézkedni, ha az elnök ezt kéri.
A választás joga természetesen a rendőröknek is jár,
a hivatásos állomány tagjai azonban a szavazáson csak polgári ruhában vehetnek részt,
nem viselhetnek fegyvert, kényszerítő eszközt.
Az állomány lőfegyver nélkül teljesít szolgálatot.