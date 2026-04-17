Kidobják a parkolóautomatákat Budapestről – így lehet majd parkolni helyettük

Budapest teljes területén megszüntetik a parkolóautomatákat 2026. július 1-jétől – erről még 2024-ben döntött a Fővárosi Közgyűlés.

Júliustól eltűnnek a parkolóautomaták Budapest utcáiról / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A bevezetés időpontját ugyanakkor elhalasztották, mivel a Budapest Közlekedési Központnak (BKK) több időre volt szüksége a BudapestGO alkalmazás parkolási funkciójának fejlesztésére. Bár ez a rendszer a mai napig nem készült el teljesen, az automatákat a tervek szerint mégis leszerelik – számolt be róla a Népszava.

A főváros a döntést elsősorban gazdasági okokkal indokolja. Az automaták üzemeltetése jelentős költséget jelent a kerületek számára:

egyes helyeken évente bruttó 100 millió forintot is felemészt a fenntartás.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója szerint a parkolási rendszerek működtetése összességében a bevételek 60–70 százalékát viszi el kerületi szinten.

A városvezetés az új, digitális alapú rendszer bevezetésétől a költségek jelentős csökkenését várja. Emellett a reform mellett szólt az is, hogy a parkolási rendszerek működtetését gyakran érték kritikák: a parkolási cégek működését többször korrupciógyanú övezte, és a parkolóautomaták beszerzései is rendszeresen botrányokhoz vezettek.

A kerületi önkormányzatok ugyanakkor nem minden esetben támogatták a változtatást. Több helyen ragaszkodtak az automatákhoz, amelyek jelentős bevételt termelnek. A főváros 23 kerületéből 14-ben működött parkolóautomata, összesen 3331 darab. Több önkormányzat aggályokat fogalmazott meg a meglévő üzemeltetési szerződések felmondásával kapcsolatban is.

A főváros azonban egyértelművé tette: a rendelet minden kerületre kötelező érvényű. A főigazgató szerint a szerződések jogszabályváltozásra hivatkozva különösebb nehézségek nélkül lezárhatók. Ennek megfelelően 2026. július 1-jétől Budapesten megszűnik a parkolóautomaták működése.

