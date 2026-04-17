BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Kidobják a parkolóautomatákat Budapestről – így lehet majd parkolni helyettük

Júliustól eltűnnek a parkolóautomaták Budapest utcáiról, pedig az új digitális rendszer még nem áll készen. A döntés komoly változást hoz az autósoknak és a kerületeknek is.
2026.04.17, 14:18
Frissítve: 2026.04.17, 14:19

Budapest teljes területén megszüntetik a parkolóautomatákat 2026. július 1-jétől – erről még 2024-ben döntött a Fővárosi Közgyűlés. 

Júliustól eltűnnek a parkolóautomaták Budapest utcáiról / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A bevezetés időpontját ugyanakkor elhalasztották, mivel a Budapest Közlekedési Központnak (BKK) több időre volt szüksége a BudapestGO alkalmazás parkolási funkciójának fejlesztésére. Bár ez a rendszer a mai napig nem készült el teljesen, az automatákat a tervek szerint mégis leszerelik – számolt be róla a Népszava.

A főváros a döntést elsősorban gazdasági okokkal indokolja. Az automaták üzemeltetése jelentős költséget jelent a kerületek számára: 

egyes helyeken évente bruttó 100 millió forintot is felemészt a fenntartás. 

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója szerint a parkolási rendszerek működtetése összességében a bevételek 60–70 százalékát viszi el kerületi szinten.

A városvezetés az új, digitális alapú rendszer bevezetésétől a költségek jelentős csökkenését várja. Emellett a reform mellett szólt az is, hogy a parkolási rendszerek működtetését gyakran érték kritikák: a parkolási cégek működését többször korrupciógyanú övezte, és a parkolóautomaták beszerzései is rendszeresen botrányokhoz vezettek.

A kerületi önkormányzatok ugyanakkor nem minden esetben támogatták a változtatást. Több helyen ragaszkodtak az automatákhoz, amelyek jelentős bevételt termelnek. A főváros 23 kerületéből 14-ben működött parkolóautomata, összesen 3331 darab. Több önkormányzat aggályokat fogalmazott meg a meglévő üzemeltetési szerződések felmondásával kapcsolatban is.

A főváros azonban egyértelművé tette: a rendelet minden kerületre kötelező érvényű. A főigazgató szerint a szerződések jogszabályváltozásra hivatkozva különösebb nehézségek nélkül lezárhatók. Ennek megfelelően 2026. július 1-jétől Budapesten megszűnik a parkolóautomaták működése.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy tavaly április 2-tól a Csömöri út – Rákospatak utca – Vezér utca – Egressy út – Lőcsei út – Szugló utca – Fűrész utca – Bosnyák utca által határolt övezetben kell díjat fizetni a várakozásért

A parkolási díj egységesen 300 forint óránként, amelyet hétköznapokon 8 és 18 óra között kell megfizetni.

Mindeközben a fővárosi parkolási rendszer átfogó átalakítása is napirenden van, amely jelentős változásokat hozhat az autósok számára. A Fővárosi Közgyűlés már korábban bejelentette: emelkednek a parkolási díjak, megszűnnek a parkolóautomaták, és a jövőben digitális alapon, elsősorban a BudapestGO alkalmazáson keresztül lehet majd parkolni. Emellett megszűnik a zöld rendszámos járművek ingyenes parkolása is.

A változások bevezetése két lépcsőben történik: a zöld rendszámos autók kedvezményének megszüntetése 2026. január 1-jén lép életbe, míg a parkolóautomaták kivezetése, a díjemelések és a digitális rendszerre való átállás 2026. július 1-jétől valósul meg.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu