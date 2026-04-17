Deviza
EUR/HUF361,14 -1,05% USD/HUF306,28 -1,13% GBP/HUF414,94 -0,95% CHF/HUF392,77 -0,71% PLN/HUF85,44 -0,73% RON/HUF70,85 -1,07% CZK/HUF14,88 -0,79% EUR/HUF361,14 -1,05% USD/HUF306,28 -1,13% GBP/HUF414,94 -0,95% CHF/HUF392,77 -0,71% PLN/HUF85,44 -0,73% RON/HUF70,85 -1,07% CZK/HUF14,88 -0,79%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 818,03 +1,88% MTELEKOM2 446 +3,03% MOL4 088 -1,83% OTP44 850 +3,32% RICHTER13 150 +3,3% OPUS362 -3,72% ANY7 560 -1,18% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS4 900 +2,51% BUMIX9 223,05 +0,31% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 881,06 +1,53% BUX138 818,03 +1,88% MTELEKOM2 446 +3,03% MOL4 088 -1,83% OTP44 850 +3,32% RICHTER13 150 +3,3% OPUS362 -3,72% ANY7 560 -1,18% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS4 900 +2,51% BUMIX9 223,05 +0,31% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 881,06 +1,53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Budapest
közlekedés
parkolás

Kitört a botrány Budapesten: nekimentek az autósok Karácsony Gergelynek a fizetős parkolás miatt – óriási változás készül

A főváros tervezett parkolási rendszerváltása miatt július 1-jétől lényegében megszűnhet a készpénzes fizetés lehetősége Budapesten. A Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület szerint az új szabályok aránytalan terhet rónak azokra, akik nem használnak mobilalkalmazást.
VG/MTI
2026.04.17, 18:35
Frissítve: 2026.04.17, 19:02

A Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület élesen tiltakozik a budapesti parkolóautomaták tervezett megszüntetése és a parkolási díjak emelése ellen, amelyet a főváros vezetése 2026. július 1-jétől kíván bevezetni – áll a szervezet közleményében.

Budapesten eltűnnek a parkolóautomaták – tiltakozik a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület
Július elsejétől Budapest teljes területén leszerelik a parkolóautomatákat / Fotó: Photo12 via AFP

Az egyesület szerint az új rendszer jelentősen megnehezíti a parkolási díjak szabályos megfizetését, különösen azok számára, akik nem használnak vagy nem tudnak digitális fizetési megoldásokat igénybe venni. A tervek szerint a díjfizetés elsősorban mobilalkalmazásokon és sms-ben történne, míg a készpénzes fizetés lehetősége erősen korlátozottá válna.

A közlemény szerint a készpénzzel fizetni kívánó autósoknak utólag, 24 órán belül kellene felkeresniük egy kerületi parkolási irodát, ahol egységesen háromórás díjat kellene megfizetniük, függetlenül a tényleges parkolási időtől. Ez rövid idejű várakozás esetén is többszörös díjfizetést eredményezne, ami aránytalan terhet jelent az autósoknak.

Az egyesület rámutat: a parkolás jellegéből adódóan azonnali fizetési lehetőséget igényel, ezért az utólagos, utánjárással járó befizetési forma nem életszerű. A szervezet felhívja a figyelmet arra is, hogy a készpénzhasználat joga az Alaptörvényben rögzített alapelv. Kifogásolják, hogy a tervezett rendszer hátrányosan érinti az idősebb korosztályt, 

a digitális eszközöket kevésbé használókat, valamint a turistákat és a vidékről érkezőket.

Emellett kockázatot jelenthetnek a digitális fizetési rendszerekből adódó technikai problémák is. „Amennyiben a rendszer fenntartása valóban aránytalanul költséges, annak felülvizsgálata indokolt, azonban a terhek növelése nem jelent megfelelő megoldást” – szögezi le a közlemény. A Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület felszólítja a főváros vezetését, hogy vizsgálja felül a tervezett intézkedéseket.

A szervezet jelezte: a tervezet megakadályozása érdekében minden rendelkezésre álló eszközt igénybe fog venni.

A tervezett változások lényege

A Fővárosi Közgyűlés korábbi döntése alapján 2026. július 1-jétől Budapest teljes területén leszerelik a parkolóautomatákat, és a parkolás kizárólag digitális úton, elsősorban a BudapestGO alkalmazáson keresztül lesz lehetséges. 

A készpénzes fizetés lehetősége jelentősen korlátozódik, emellett egységesen emelkednek a várakozási díjak (több helyen 25 százalékkal vagy annál is többel), és megszűnik a zöld rendszámú elektromos járművek ingyenes parkolása is. A főváros indoklása szerint az automaták üzemeltetése rendkívül költséges (évente akár a bevételek 60-70 százalékát elviszi), ezért a teljes átállás a digitális rendszerre indokolt.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
