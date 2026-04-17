Kitört a botrány Budapesten: nekimentek az autósok Karácsony Gergelynek a fizetős parkolás miatt – óriási változás készül

A Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület élesen tiltakozik a budapesti parkolóautomaták tervezett megszüntetése és a parkolási díjak emelése ellen, amelyet a főváros vezetése 2026. július 1-jétől kíván bevezetni – áll a szervezet közleményében.

Július elsejétől Budapest teljes területén leszerelik a parkolóautomatákat / Fotó: Photo12 via AFP

Az egyesület szerint az új rendszer jelentősen megnehezíti a parkolási díjak szabályos megfizetését, különösen azok számára, akik nem használnak vagy nem tudnak digitális fizetési megoldásokat igénybe venni. A tervek szerint a díjfizetés elsősorban mobilalkalmazásokon és sms-ben történne, míg a készpénzes fizetés lehetősége erősen korlátozottá válna.

A közlemény szerint a készpénzzel fizetni kívánó autósoknak utólag, 24 órán belül kellene felkeresniük egy kerületi parkolási irodát, ahol egységesen háromórás díjat kellene megfizetniük, függetlenül a tényleges parkolási időtől. Ez rövid idejű várakozás esetén is többszörös díjfizetést eredményezne, ami aránytalan terhet jelent az autósoknak.

Az egyesület rámutat: a parkolás jellegéből adódóan azonnali fizetési lehetőséget igényel, ezért az utólagos, utánjárással járó befizetési forma nem életszerű. A szervezet felhívja a figyelmet arra is, hogy a készpénzhasználat joga az Alaptörvényben rögzített alapelv. Kifogásolják, hogy a tervezett rendszer hátrányosan érinti az idősebb korosztályt,

a digitális eszközöket kevésbé használókat, valamint a turistákat és a vidékről érkezőket.

Emellett kockázatot jelenthetnek a digitális fizetési rendszerekből adódó technikai problémák is. „Amennyiben a rendszer fenntartása valóban aránytalanul költséges, annak felülvizsgálata indokolt, azonban a terhek növelése nem jelent megfelelő megoldást” – szögezi le a közlemény. A Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület felszólítja a főváros vezetését, hogy vizsgálja felül a tervezett intézkedéseket.

A szervezet jelezte: a tervezet megakadályozása érdekében minden rendelkezésre álló eszközt igénybe fog venni.

A tervezett változások lényege

A Fővárosi Közgyűlés korábbi döntése alapján 2026. július 1-jétől Budapest teljes területén leszerelik a parkolóautomatákat, és a parkolás kizárólag digitális úton, elsősorban a BudapestGO alkalmazáson keresztül lesz lehetséges.