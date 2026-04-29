Rendkívüli: Putyin tűzszünetet hirdet az ukrán háborúban, Trumpnak jelentette be először – ezen a napon hallgathatnak el a fegyverek

Vlagyimir Putyin felajánlotta Donald Trumpnak, hogy a győzelem napja idején tűzszünetet hirdetne az ukrajnai háborúban. Az amerikai politikus pozitívan reagált, és támogatta az ünnepi fegyvernyugvás ötletét.

Az információt Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója hozta nyilvánosságra szerda este.

A Kreml szerint a kezdeményezés nem előzmény nélküli. Moszkva már az ortodox húsvét idején is meghirdetett egy ideiglenes fegyvernyugvást, amelyet az amerikaiak – Usakov közlése alapján – kedvezően értékeltek. Erre építve vetette fel Putyin, hogy a második világháborús győzelem évfordulójához kapcsolódó ünnepségek alatt is leállíthatnák a harcokat.

A győzelem napja Oroszország egyik legfontosabb állami ünnepe, amely a náci Németország felett aratott 1945-ös győzelem emlékét őrzi. A Kreml kommunikációjában ez az esemény nemcsak történelmi, hanem aktuálpolitikai jelentőséggel is bír, mivel rendszeresen párhuzamot von a múlt és a jelen konfliktusai között.

Usakov szerint Trump „nagyon támogatta” az ötletet, és hangsúlyozta, hogy az ünnep a nácizmus felett aratott közös győzelmet jelképezi. Ez a megfogalmazás külön figyelmet érdemel, mivel az Egyesült Államok és Oroszország közötti történelmi együttműködésre utal, miközben a jelenlegi geopolitikai helyzet kifejezetten feszült.

Az azonban kérdéses, hogy egy ilyen rövid, ünnephez kötött fegyvernyugvás mennyiben jelentene valódi előrelépést a konfliktus rendezésében. Az eddigi tapasztalatok alapján az ideiglenes tűzszünetek gyakran törékenyek, és nem feltétlenül vezetnek tartós megállapodáshoz.

Ugyanakkor politikai üzenetként erős, jelezve, hogy Moszkva kész bizonyos keretek között gesztusokat tenni.

A háttérben komoly stratégiai számítások is húzódhatnak. Egy ünnepi tűzszünet lehetőséget adhat az erők átcsoportosítására, a veszteségek felmérésére, vagy éppen a nemzetközi közvélemény befolyásolására. Emellett diplomáciai szempontból is fontos: minden ilyen bejelentés növeli a tárgyalásos rendezés látszatát, még akkor is, ha a frontokon nem történik érdemi változás.