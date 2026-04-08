Erre fel kell készülni: leállások sora jön az egyik legnagyobb magyarországi banknál, még fizetni se mindig lehet majd – ezek a pontos dátumok

Komoly rendszerleállásokra kell készülni áprilisban az egyik legnagyobb hazai pénzintézetnél, a Raiffeisen Bank rendszerfejlesztései miatt. Több alkalommal is korlátozások jönnek, és lesz olyan időszak, amikor még a kártyás fizetés és a készpénzfelvétel sem működik majd. A karbantartások célja a bank rendszereinek fejlesztése és stabilitásának javítása, de az ügyfelek számára ez komoly fennakadásokat jelenthet.

Erre fel kell készülni: leállások sora jön a Raiffeisen Banknál, még fizetni se mindig lehet majd – ezek a pontos dátumok / Fotó: Székelyhidi Balázs

Április közepétől egészen a hónap végéig egymást érik a karbantartások, eltérő mértékű szolgáltatás-kiesésekkel.

Április 15. (00:00–02:00)

Ebben az időszakban rövid, 5–10 perces akadozásokra kell számítani. Érintett lehet:

bankkártyás fizetés

készpénzfelvétel

egyenleglekérdezés

ATM befizetés

Apple és Google Wallet funkciók

Április 18. (18:00–21:59)

A befektetési szolgáltatások állnak le:

részvénykereskedés

kötvény- és állampapír-vásárlás

befektetési jegyek

befektetési jegyek értékpapírszámla-adatok

Április 20. 22:00 – április 21. 01:59

mobilbank és internetbank egyes funkciói nem lesznek elérhetők

a kártyás fizetés és ATM-ek működnek

Április 22. (22:30–23:59)

internetbank, mobilapp, online fizetések leállnak

ATM és bolti fizetés működik

Április 24. (23:00–23:59)

komolyabb kiesés:

azonnali utalások jóváírása sem működik

kártyás fizetések és ATM-ek is leállhatnak

A legdurvább leállás: amikor tényleg nem lehet fizetni

Április 25. 22:30 – április 26. 02:29

Ez lesz a legkritikusabb időszak:

nem működik a bankkártyás fizetés (POS és online sem)

nem lehet készpénzt felvenni ATM-ből

leáll az internetbank és a mobilapp

ügyfélszolgálati funkciók is korlátozottak

vállalati rendszerek (Electra, Multicash) sem érhetők el

Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag teljes bankszünetszerű állapot alakul ki néhány órára.

Április 27. (20:00–23:59)

a Multicash rendszer nem lesz elérhető

kártyás fizetés és ATM működik

Miért van ennyi leállás?

A bank minden esetben rendszerfejlesztéssel indokolja a karbantartásokat. Ezek célja:

a digitális szolgáltatások fejlesztése;

a biztonság növelése;

a stabilabb működés biztosítása.

Ugyanakkor az időzítés és a gyakoriság miatt az ügyfelek számára ez komoly kényelmetlenséget jelenthet, különösen a hónap végi, teljes leállással járó időszakban.