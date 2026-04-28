Rendkívüli állapotot hirdettek Oroszországban: Ukrajna pusztító támadást indított, nem tudják megfékezni a tüzet – lángokban áll az olajkikötő
Rendkívüli állapotot hirdettek a dél-oroszországi Tuapsze városban, mert az éjszakai ukrán dróntámadás után tűz ütött ki a helyi olajfinomítóban – közölte kedden a Krasznodari terület operatív parancsnoksága a Telegram-csatornáján.
Személyi sérülés nem történt, a tűz oltásában több mint 250 ember vesz részt 60 műszaki eszköz bevetésével. Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet szakemberei rendszeresen mérik a város lakóövezeteiben a levegő minőségét.
A tuapszei olajfinomító áprilisban már harmadszor került ukrán dróntámadás célkeresztjébe. A korábbi csapások (április 16. és 20.) után súlyos környezeti szennyezés alakult ki: olajtermékek jutottak a Tuapsze folyóba és a Fekete-tengerbe, több ezer köbméter szennyezett talajt kellett eltávolítani.
A hatóságok most is több mint száz fővel és számos műszaki eszközzel oltják a tüzet, miközben a fogyasztóvédelmi felügyelet folyamatosan ellenőrzi a levegőminőséget a lakóövezetekben. A tuapszei finomító a Rosznyefty tulajdonában áll, a Fekete-tenger partján található, és jelentős exportkapacitással rendelkezik (évi kb. 12 millió tonna feldolgozási kapacitás).
A hasonlói létesítmények rendszeresen célpontjaj az ukrán dróntámadásoknak, mivel fontos szerepet játszanak az orosz olajtermékek fekete-tengeri exportjában.
Olyan kapós az orosz olaj, hogy drágább is lehet, mint a Brent
Oroszország és Irán is alaposan kihasználta az amerikaiak engedékenységét, ömlött az iráni és az orosz olaj márciusban Ázsiába, ahol a leginkább megszenvedik a Hormuzi-szoros zárlatát és az energiahordozók hiányát. Moszkva és Teherán is vagyonokat keresett az elmúlt hónapban, és a nagy üzletnek még nincsen vége.