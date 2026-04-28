Deviza
EUR/HUF363,64 -0,18% USD/HUF310,46 -0,09% GBP/HUF419,64 -0,25% CHF/HUF393,24 -0,59% PLN/HUF85,6 -0,23% RON/HUF71,37 -0,29% CZK/HUF14,93 -0,2% EUR/HUF363,64 -0,18% USD/HUF310,46 -0,09% GBP/HUF419,64 -0,25% CHF/HUF393,24 -0,59% PLN/HUF85,6 -0,23% RON/HUF71,37 -0,29% CZK/HUF14,93 -0,2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 855,51 -0,24% MTELEKOM2 490 -0,24% MOL4 040 -0,05% OTP41 950 +0,53% RICHTER12 680 -2,61% OPUS290 -3,01% ANY7 400 -1,33% AUTOWALLIS147,5 +0,68% WABERERS4 680 -0,43% BUMIX9 118,89 -0,58% CETOP4 376,94 -0,58% CETOP NTR2 745,48 -0,58% BUX132 855,51 -0,24% MTELEKOM2 490 -0,24% MOL4 040 -0,05% OTP41 950 +0,53% RICHTER12 680 -2,61% OPUS290 -3,01% ANY7 400 -1,33% AUTOWALLIS147,5 +0,68% WABERERS4 680 -0,43% BUMIX9 118,89 -0,58% CETOP4 376,94 -0,58% CETOP NTR2 745,48 -0,58%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Rendkívüli állapotot hirdettek Oroszországban: Ukrajna pusztító támadást indított, nem tudják megfékezni a tüzet – lángokban áll az olajkikötő

Az áprilisban már harmadszor támadott tuapszei olajfinomítóban ismét tűz keletkezett egy éjszakai ukrán dróntámadás következtében. A támadás miatt rendkívüli állapotot hirdettek a dél-oroszországi városban.
VG/MTI
2026.04.28, 19:55
Frissítve: 2026.04.28, 20:03

Rendkívüli állapotot hirdettek a dél-oroszországi Tuapsze városban, mert az éjszakai ukrán dróntámadás után tűz ütött ki a helyi olajfinomítóban – közölte kedden a Krasznodari terület operatív parancsnoksága a Telegram-csatornáján.

Rendkívüli állapotot hirdettek Tuapszéban az olajfinomítóban keletkezett tűz miatt
Rendkívüli állapotot hirdettek Tuapszéban az olajfinomítóban keletkezett tűz miatt / Fotó: AFP

Személyi sérülés nem történt, a tűz oltásában több mint 250 ember vesz részt 60 műszaki eszköz bevetésével. Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet szakemberei rendszeresen mérik a város lakóövezeteiben a levegő minőségét.

A tuapszei olajfinomító áprilisban már harmadszor került ukrán dróntámadás célkeresztjébe. A korábbi csapások (április 16. és 20.) után súlyos környezeti szennyezés alakult ki: olajtermékek jutottak a Tuapsze folyóba és a Fekete-tengerbe, több ezer köbméter szennyezett talajt kellett eltávolítani.

A hatóságok most is több mint száz fővel és számos műszaki eszközzel oltják a tüzet, miközben a fogyasztóvédelmi felügyelet folyamatosan ellenőrzi a levegőminőséget a lakóövezetekben. A tuapszei finomító a Rosznyefty tulajdonában áll, a Fekete-tenger partján található, és jelentős exportkapacitással rendelkezik (évi kb. 12 millió tonna feldolgozási kapacitás).

A hasonlói létesítmények rendszeresen célpontjaj az ukrán dróntámadásoknak, mivel fontos szerepet játszanak az orosz olajtermékek fekete-tengeri exportjában.

Olyan kapós az orosz olaj, hogy drágább is lehet, mint a Brent

Oroszország és Irán is alaposan kihasználta az amerikaiak engedékenységét, ömlött az iráni és az orosz olaj márciusban Ázsiába, ahol a leginkább megszenvedik a Hormuzi-szoros zárlatát és az energiahordozók hiányát. Moszkva és Teherán is vagyonokat keresett az elmúlt hónapban, és a nagy üzletnek még nincsen vége.

13041 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
