Fico utolsó üzenetet küldött Orbán Viktornak a magyar választás előtt: „Még soha nem találkoztam ilyen harcossal”

„A magyarországi választást Vietnámból fogom követni rövid hivatalos látogatásom során” – írta Robert Fico a Facebookon szombaton.

Robert Fico üzenetet küldött Orbán Viktornak a választás előtt / Fotó: AFP

A szlovák kormányfő szerint Orbán Viktor miniszterelnökkel sok energiát fektettek be az országok közötti „minőségi baráti kapcsolatokba és a nemzeti kisebbségek átlagon felüli helyzetébe”.

Kívánom Orbán Viktornak, hogy a parlamenti választáson minden politikai célja teljesüljön

– írta a szlovák miniszterelnök.

Hozzátette, hogy hosszú politikai pályafutása során még soha nem találkozott a saját országa szuverenitásáért és nemzeti érdekeiért olyan harcos küzdővel, mint Orbán Viktor magyar miniszterelnök.

Nagyszombaton Orbán Viktor Robert Ficóval egyeztetett az Európát fenyegető energiaválságról. A miniszterelnök a közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: a helyzet kritikus, és napról napra romlik. A kormányfő szerint az európai gazdaságot közvetlen veszély fenyegeti, amelynek gyökere az energiahiány és az ebből fakadó drasztikus áremelkedés. Orbán úgy fogalmazott, hogy „minden egyes nap számít”, ezért haladéktalan intézkedésekre van szükség.

Orbán Viktor szerint az Európai Uniónak minden lehetséges forrásból, a lehető leggyorsabban és legnagyobb mennyiségben kell feltöltenie olaj- és gázkészleteit. Ennek érdekében a magyar kormány azt követeli, hogy Brüsszel azonnali hatállyal függessze fel az orosz energiára kivetett szankciókat és korlátozásokat.

A kormányfő korábban emellett arra is felszólította az Európai Uniót, hogy gyakoroljon nyomást Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre a Barátság kőolajvezeték mielőbbi újranyitása érdekében.

A miniszterelnök élesen bírálta azokat a javaslatokat is, amelyek Magyarország orosz energiáról való leválását sürgetik.

Vácra érkezett szombaton Orbán Viktor miniszterelnök buszos országjáró körútján, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő azt kérte a Fidesz támogatóitól, jelöltjeitől, hogy a mai napon fogjanak kezet egymillió magyar emberrel, és mondják el nekik, hogy Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége.

A főváros előtt még Balassagyarmatra is elment a Fidesz kampánybusza.