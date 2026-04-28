Fico bajban van, Lengyelország sarokba szorította: egyedül Magyarországtól várhat segítséget – Putyin árgus szemekkel nézi, mi történik

A lengyel külügyminiszter szerint „gyakorlatilag okafogyottá vált” az a kérdés, hogy Lengyelország engedélyezi-e Robert Fico szlovák miniszterelnök Moszkvába tartó repülőgépének átrepülését – írja a Reczpospolita.

Robert Fico bajban van, Lengyelország sarokba szorította / Fotó: AFP

Radoslaw Sikorski ugyan nem közölt részleteket, de szavai arra utalnak, hogy a vita tárgya időközben háttérbe szorult.

A lengyel sajtó beszámolói szerint korábban

Pozsony hivatalosan kérte Varsótól a lengyel légtér használatát a tervezett moszkvai út miatt.

A kérelmet a lengyel külügyminisztérium vizsgálta, ugyanakkor már akkor felmerült, hogy a repülési útvonalat módosíthatják úgy, hogy ne legyen szükség lengyel engedélyre.

A legfrissebb információk alapján egyre valószínűbb, hogy valóban alternatív útvonalat választanak a szervezők. Ez azt jelentené, hogy amennyiben Robert Fico Moszkvába utazik, elkerüli a lengyel légteret, így Varsónak nem kell hivatalos döntést hoznia az ügyben.

A kérdés nemcsak Lengyelországban, hanem a régió más országaiban is politikai jelentőséget kapott. A balti államok – Észtország, Litvánia és Lettország – korábban egyértelműen elutasították, hogy légterüket biztosítsák Moszkvába tartó hivatalos delegációk számára. Indoklásuk szerint az orosz–ukrán háború és a térség biztonsági helyzete miatt az ilyen utak nem tekinthetők semlegesnek.

Az észt külügyminiszter, Margus Tsahkna már április közepén jelezte, hogy nem lát lehetőséget Fico átrepülésének engedélyezésére. Hasonló álláspontra helyezkedett Litvánia és Lettország is, hangsúlyozva, hogy Oroszország politikája miatt nem kívánják támogatni az ilyen jellegű látogatásokat.

A kialakult helyzet miatt a szlovák kormányfőnek korábban is kerülő útvonalakat kellett mérlegelnie. Ezek jellemzően Magyarország, Románia, illetve a Fekete-tenger légtere felé vezettek, ami jelentősen meghosszabbította az utazási időt és bonyolította a szervezést. Hasonló nehézségekkel szembesült más regionális vezető is, például Aleksandar Vucic szerb elnök, aki szintén kénytelen volt módosítani repülési útvonalát a légtérkorlátozások miatt.