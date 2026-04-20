Figyelmeztették Ficót: hiába hívta meg Zelenszkij, veszélyben az élete, ha odautazik

A szlovák miniszterelnököt biztonsági aggályok miatt lebeszélték a kijevi látogatásról, miután szakértők szerint merénylet kockázata is fennállhat. Robert Fico közben élesen bírálja az EU Oroszország-politikáját, amelyet szerinte hibás és eredménytelen stratégia vezérel.
VG
2026.04.20, 20:28

Bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalosan is meghívta Robert Ficót Kijevbe, a szlovák miniszterelnök kritikusan fogadta a kezdeményezést – írta a Kommerszant.

Figyelmeztették Robert Ficót / Fotó: AFP

Tibor Gaspar, a szlovák parlament alelnöke az orosz RIA Novosztyinak nyilatkozva elmondta: 

Ficónak biztonsági megfontolásokból nem javasolták az utazást az ukrán fővárosba.

A szakértői értékelések szerint ugyanis fennállhat egy esetleges merénylet kockázata, ami komoly aggodalmakat vet fel a látogatással kapcsolatban.

A két ország közötti viszony az utóbbi időben jelentősen megromlott. Január 27-én Ukrajna leállította a Barátág vezeték tranzitját, amit technikai problémákkal indokolt. A szlovák kormány azonban ezt politikai nyomásgyakorlásként értékelte.

Februárban Zelenszkij egy telefonbeszélgetésben hívta meg Ficót Kijevbe, ám a kialakult helyzet és a biztonsági kockázatok miatt a látogatás továbbra is bizonytalan.

Tibor Gaspar korábban azt is kilátásba helyezte, hogy Szlovákia akár meg is akadályozhatja Ukrajna európai uniós csatlakozását, ami tovább élezheti a két ország közötti feszültséget. 

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Robert Fico éles kritikát fogalmazott meg az Európai Unió Oroszországgal kapcsolatos stratégiájáról, amelyet szerinte nemcsak eredménytelen, hanem alapvetően hibás megközelítés is jellemez.

Fico bírálatának középpontjában az a nyugati elképzelés áll, hogy gazdasági és katonai nyomással térdre lehet kényszeríteni Oroszországot. 

Mint fogalmazott, ez „rossz és működésképtelen stratégia”. Egy szemléletes hasonlattal érzékeltette álláspontját: az oroszok szerinte úgy tartják, ha letérdelnek, az csak azért van, hogy megkössék a cipőfűzőjüket. Ezzel arra utalt, hogy Moszkva nem fog meghátrálni a külső nyomás hatására.

A miniszterelnök szerint illúzió azt hinni, hogy Ukrajna támogatásán keresztül érdemben meg lehet gyengíteni Oroszországot. Úgy véli, az EU egyoldalúan a katonai támogatásra helyezi a hangsúlyt, miközben a diplomáciai megoldások háttérbe szorulnak. „Az EU ma nem tud békekezdeményezéseket felajánlani, csak azt mondja: háború, háború” – fogalmazott.

Pozsony ennek megfelelően eltérő politikát követ: nem vesz részt az Ukrajnának címzett fegyverszállításokban. Fico szerint ha Kijevnek szüksége van hadianyagra, azt saját forrásból kell beszereznie. Ez az álláspont összhangban áll korábbi kijelentéseivel is, amelyekben a nyugati országokat a konfliktus elhúzásával vádolta.

Fico szerint az EU nem helyezheti Ukrajna érdekeit a tagállamok fölé, mert ez aláássa a közösség egységét és hosszú távú stabilitását.

