Figyelmeztették Ficót: hiába hívta meg Zelenszkij, veszélyben az élete, ha odautazik

Bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalosan is meghívta Robert Ficót Kijevbe, a szlovák miniszterelnök kritikusan fogadta a kezdeményezést – írta a Kommerszant.

Figyelmeztették Robert Ficót / Fotó: AFP

Tibor Gaspar, a szlovák parlament alelnöke az orosz RIA Novosztyinak nyilatkozva elmondta:

Ficónak biztonsági megfontolásokból nem javasolták az utazást az ukrán fővárosba.

A szakértői értékelések szerint ugyanis fennállhat egy esetleges merénylet kockázata, ami komoly aggodalmakat vet fel a látogatással kapcsolatban.

A két ország közötti viszony az utóbbi időben jelentősen megromlott. Január 27-én Ukrajna leállította a Barátág vezeték tranzitját, amit technikai problémákkal indokolt. A szlovák kormány azonban ezt politikai nyomásgyakorlásként értékelte.

Februárban Zelenszkij egy telefonbeszélgetésben hívta meg Ficót Kijevbe, ám a kialakult helyzet és a biztonsági kockázatok miatt a látogatás továbbra is bizonytalan.

Tibor Gaspar korábban azt is kilátásba helyezte, hogy Szlovákia akár meg is akadályozhatja Ukrajna európai uniós csatlakozását, ami tovább élezheti a két ország közötti feszültséget.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Robert Fico éles kritikát fogalmazott meg az Európai Unió Oroszországgal kapcsolatos stratégiájáról, amelyet szerinte nemcsak eredménytelen, hanem alapvetően hibás megközelítés is jellemez.

Fico bírálatának középpontjában az a nyugati elképzelés áll, hogy gazdasági és katonai nyomással térdre lehet kényszeríteni Oroszországot.

Mint fogalmazott, ez „rossz és működésképtelen stratégia”. Egy szemléletes hasonlattal érzékeltette álláspontját: az oroszok szerinte úgy tartják, ha letérdelnek, az csak azért van, hogy megkössék a cipőfűzőjüket. Ezzel arra utalt, hogy Moszkva nem fog meghátrálni a külső nyomás hatására.

A miniszterelnök szerint illúzió azt hinni, hogy Ukrajna támogatásán keresztül érdemben meg lehet gyengíteni Oroszországot. Úgy véli, az EU egyoldalúan a katonai támogatásra helyezi a hangsúlyt, miközben a diplomáciai megoldások háttérbe szorulnak. „Az EU ma nem tud békekezdeményezéseket felajánlani, csak azt mondja: háború, háború” – fogalmazott.