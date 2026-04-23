A kísérleteknek vége: vér nélküli, halhatatlan katonáit küldi Ukrajna az oroszok ellen, de van egy gyenge pontjuk

Ukrán források áradoznak a robotkatonák kiváló kvalitásairól. Ez nem vitatható, sok előnyük van, a legnagyobb, hogy emberéleteket kímélnek, pótolnak. És az utóbbi Ukrajna számára létfontosságú. A legnagyobb gondja most a katonák száma.

Kijev robotkatonák fejlesztésével próbálja meg ellensúlyozni a súlyos emberhiányt a fronton / Fotó: NurPhoto via AFP

Nincs elég ember. Egyes források szerint 20-22 millióan élhetnek a megmaradt ukrán területeken, a többiek elestek, a fronton vannak, vagy kivándoroltak Nyugatra. Ezeknek kell ellensúlyozni a 144 milliós Oroszország, plusz a 26,6 milliós Észak-Korea katonaiutánpótlás-létszámát. Nem beszélve a hatalmas, egyelőre élő erővel nem segítő támogatóról, a Kínai Népköztársaságról – amely vélhetően igent mondana Putyin kérésére („adj király, katonát”), főleg, ha azt megfelelő anyagi, energiahordozó- vagy nyersanyag-szállításokkal támasztaná alá.

Megdőltek a hagyományos elméletek

Az orosz–ukrán háborúban immár nem érvényes a hagyományos Rayleigh–Ritz-módszerre alapozott elméleti megfogalmazás sem, hogy a támadó erőnek létszámban háromszorosan kell felülmúlnia a védőkét.

Jelenleg az ukrán fronton mintegy 700 ezer orosz katona állhat szemben legalább ennyi ukránnal.

Az oroszok enyhe katonai fölényben vannak immáron több mint egy éve – anélkül, hogy lényegesen változtak volna az erőviszonyok. A támadók erőfölényét olyan súlyosbító tényezők kívánhatják meg, mint a földrajzi terepviszonyok.

A második világháborúban az amerikaiak „szigetről szigetre való szökellési taktikája” (island-hopping) kívánt meg akár sokszoros támadó létszámfölényt, lásd az Iwo Jima szigetén a Suribachi-hegy elleni amerikai támadást. A mai napig vitatott (illetve elhallgatott) számok szerint az amerikaiak legalább négyszeres emberelőnyben, emellett hatalmas technikai fölényben is voltak az ellenféllel, a sziget természetes barlangjait kihasználó japánokkal szemben. Csaknem 300 amerikai hadihajó támogatta óriási hajóágyúk tüzével a rohamozókat.

Földi robotok újratöltve

Ukrajna most a harci, földi robotokat favorizálja, amelyek, mint a CNN írja, akik (amik) nem véreznek, és emberéleteket váltanak ki.

Ezek a robotok hasznosak, az amerikaiak több emberöltővel ezelőtt kezdtek velük kísérletezni.

A teherhordásra „szakosított bostoni robotkutya” valaha fogalom volt, utódait most is gyártják, fejlesztgetik.

Kipróbálták őket Afganisztánban is a hegyek között, főként teherhordozásra.

Jók voltak, csak a szervizelésük, karbantartásuk, a működésüket energiával ellátó-biztosító akkumulátorok töltése volt a legnagyobb probléma.

Nem is terjedtek el a világ legkorszerűbbnek, legjobban felszereltnek tartott hadseregében, az amerikaiban sem.

Ukrajna most ismét a szükségből erényt kovácsolna, és árulná őket a világpiacon.

Földi drónoknak is nevezik a harci vagy logisztikai robotokat.

Robotkatonák – elméletben jól hangzik

Az ukrán katonai szakkiadványok agyba-főbe dicsérik őket, a katonák a harctéren már nincsenek annyira elragadtatva tőlük. Amelyikre gyalogsági fegyverzetet, például könnyűgéppuskát szerelnek, annak legalább száz kilogrammos önsúllyal kell rendelkeznie a hatás-ellenhatás fizikai törvények pozitív érvényesülése miatt. Ez erős hajtómotort, sok energiát követel.

Ha túl könnyű a felfegyverzett robot, úgy járhat, mint a lőtéren a 45 kilogrammos vagány, magát bevállalósnak tartó hölgy, aki mindenáron géppuskával akar lőni.

(Ahogy annak idején a vietnámi nagy háború korában, a múlt század hatvanas éveiben a filmekben láttuk, amint az M60-as amerikai géppuskával egy nagydarab, legalább százkilós katona megy a dzsungelben, és mintha kaszálna, maga előtt tartva a náci Németország kitűnő Wehrmacht-fegyveréről, az MG-42-esről „lekoppintott” M60-ast, és sorozatokat enged a sűrű erdőbe.)