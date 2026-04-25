Lőparanccsal szálltak fel a Eurofighter vadászok: megrémültek a románok – evakuálják a lakosságot

A románok ízelítőt kaptak belőle, mit élnek el éles dróntámadások idején az ukránok és az oroszok. Galac környékén evakuálják a lakosságot, miután egy feltehetőleg robbanótöltetet szállító orosz drón itt zuhant le az Ukrajna elleni éjszakai légitámadások során. A védelmi minisztérium közleményében elítélte a Fekete-tenger térségének biztonságát veszélyeztető orosz dróntámadásokat. Oana Toiu külügyminiszter azonnal bekérette a bukaresti orosz nagykövetet.

Románia evakuál, a Eurofighterek is felszálltak Fotó: AFP

A lehulló dróndarabok megrongáltak egy villanyoszlopot és egy lakóházat a délkelet-romániai település külvárosi lakóövezetében a román katasztrófavédelem (IGSU) közlése szerint.

Lőparancsot kaptak a Eurofighterek, Románia evakuál

Áldozatok nincsenek, de veszély igen – szombaton reggel az MTI jelentése szerint kétszáztizenhét embert evakuáltak. Szirénáznak a mentők is: a kimentettek közül 11 embert egészségi problémáik miatt mentőautóval vittek el.

A környéken biztonsági okból a gázszolgáltatás is szünetel , ez több mint ötszáz fogyasztót érint. A drónbaleset miatt végül összesen 535 embernek kellett elhagynia otthonát, ebből 220-at a baleset helyszínének 200 négyzetméteres körzetében evakuáltak, a többit az elszállított dróntörmelék szállítási útvonala mentén.

Galaci lakosok fél háromkor jelentették az 112-es segélyhívó számon, hogy a külvárosban ismeretlen tárgy vagy tárgyak zuhantak le. A rendőrök és katonák szétszórtan dróntörmelékeket találtak - közölte a védelmi tárca.

A közlemény szerint a légierő radarjai szombatra virradóra észleltek orosz drónokat a román légtér közelében, a Dunától északra.

Emiatt a helyszínre vezényelték a brit légierő két Eurofighter Typhoon repülőgépét: ezek hajnali 2 órakor szálltak fel a feteştii légibázisról.

A spanyolországi Torrejón légiközpont elrendelte két brit Eurofighter Typhoon vadászgép felszállását a megerősített légtérrendészeti harci szolgálat keretében a borceai 86. légibázisról. A földi légvédelmi rendszereket tüzelési készültségbe helyezték

– írta a közlemény az Adevarul jelentése szerint.

A pilóták engedélyt kaptak a célpont leküzdésére, de az folyamatosan ukrán légtérben tartózkodott, ezért nem nyithattak rá tüzet.

– írta a lap.