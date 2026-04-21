Hatalmas bajban Románia: összeomlott a kormánykoalíció – a miniszterelnök az utolsó szalmaszálba kapaszkodik

Ilie Bolojan miniszterelnök kisebbségi kormányzásra készül. Románia a belpolitikai válság közepette gazdasági nehézségekkel is szembesül.
VG/MTI
2026.04.21, 16:20
Frissítve: 2026.04.21, 16:39

A Bukarestben kormányon lévő Nemzeti Liberális Párt (PNL) kisebbségi kormányzásra készül, és nem fog újabb koalíciót kötni a Szociáldemokrata Párttal (PSD) – jelentette be kedden a PNL-t vezető Ilie Bolojan román miniszterelnök, miután a PSD megvonta tőle a támogatását.

Ilie Bolojan román miniszterelnök kisebbségi kormányzásra készül / Fotó: Fabian Sommer / DPA / AFP

A PNL vezetősége kedden felhatalmazta a párt tárgyalóküldöttségét, hogy az eddigi kormánykoalíció többi pártjával, a Mentsétek Meg Romániát Szövetséggel (USR), a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójával egyeztessen a kisebbségi kormányzás lehetőségéről.

Bolojan hozzátette, hogy a PNL valamennyi parlamenti pártnak augusztus végéig tartó moratóriumot javasol, hogy a román parlament a tavaszi ülésszak végéig meghozhassa azokat a törvényeket, amelyek a helyreállítási alapban még rendelkezésére álló, mintegy 10 milliárd eurós uniós támogatás lehívásához szükségesek.

Recesszió, magas infláció és munkanélküliség: máris óriásit bukhat Ursula von der Leyen kegyeltje, kopogtat a bóvli Románia ajtaján

Románia újabb politikai turbulenciára készül, Ilie Bolojan miniszterelnök pedig készen áll arra, hogy dacoljon a legnagyobb kormánypárt lemondását kérő felhívással, amely a kormányzó szövetség összeomlásához vezethet – mutatott rá a szomszédban kialakult helyzetre a Bloomberg hírügynökség. A szociáldemokraták várhatóan visszavonják a miniszterelnök támogatását egy belső konzultáció során hétfőn.

Ilie Bolojan vasárnap este a román B1 TV-ben kijelentette, hogy nem fog lemondani miniszterelnöki posztjáról, még akkor sem, ha a PSD erre kéri majd a hétfői szavazás után. Tehát a miniszterelnök, aki a Liberális Pártot vezeti, már megfogadta, hogy a szavazás eredményétől függetlenül marad. Ha ezt teszi, az arra késztetheti a szociáldemokratákat, hogy a következő hetekben bizalmatlansági indítványt nyújtsanak be ellene.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
