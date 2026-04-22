Robbanás történt a magyarok kedvenc üdülőhelyén, egy ember meghalt

Erős detonáció rázta meg hétfő késő este Splitet, nem sokkal 23 óra előtt, amely a Kacunar és Ravne njive városrészek lakóit is felriasztotta – írta meg a horvát Index.

A robbanás egy aluljáróban történt, és egy ember halálát okozta.

A Spliti-Dalmát Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a bejelentést követően azonnal biztosították és lezárták a helyszínt. Az ügyész jelenlétében helyszínelést tartottak, amely során megállapították, hogy egy személy életét vesztette.

A hatóságok közlése szerint az eddigi információk alapján nem merült fel bűncselekmény gyanúja. A holttestet igazságügyi boncolásra szállították.

A rendőrség és a mentők gyorsan a helyszínre érkeztek, a környéket teljesen lezárták, a gyalogosforgalmat is korlátozták. Az áldozat holttestét az aluljáró közelében találták meg, amely összeköti a Ravne njive és Kacunar városrészeket.

A beavatkozás idejére az Ulica Domovinskog rata egy szakaszát lezárták a forgalom elől, a járműveket más utcákba terelték. A helyszínt rendőrségi szalaggal is körbekerítették, többek között a Kaufland közelében található buszmegállónál.

Az esetet követően a közösségi médiában számos ellenőrizetlen információ kezdett terjedni, köztük olyan állítások is, amelyek több áldozatról vagy egymást követő robbanásokról szóltak, azonban ezeket a hatóságok nem erősítették meg.