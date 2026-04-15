BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Súlyos üzenet Sulyoknak: lemondás vagy eltávolítás jöhet, ezzel fenyegette meg Magyar Péter – az államfő megfontolja

Magyar Péter szerint az államfőnek a kormányváltás után önként kellene távoznia. Sulyok Tamástól azonban azt is kérte, hogy közvetítsen közte és Orbán Viktor között.
Sz. E.
2026.04.15., 11:36

A Tisza Párt elnöke egyeztetett Sulyok Tamás köztársasági elnökkel szerdán a Sándor-palotában. Magyar Péter közölte: az államfővel lefolytatott négyszemközti egyeztetésén megismételte, hogy önként távozzon a hivatala éléről, miután megtörténik hivatalosan a kormányváltás.

Magyar Péter: a magyar emberek szemében Sulyok Tamás nem köztársasági elnök / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Korábban úgy fogalmazott, hogy a magyar emberek szemében Sulyok Tamás nem köztársasági elnök. 

Az államfő a Facebookon azt írta, hogy a hagyományoknak megfelelően az országgyűlési képviselők általános választását követően párbeszédet kezdeményezett a parlamentbe bejutó pártok vezetőivel. 

Azt is írta, hogy 

az Országgyűlés alakuló ülését a lehetséges legkorábbi dátumra összehívja, az alakuló ülést előkészítő egyeztetések azonban már a napokban megkezdődhetnek.

„Az egyértelmű választási eredményre tekintettel Magyar Péter elnök urat előzetesen tájékoztattam arról is, hogy az alaptörvényben meghatározott feladataimnak megfelelően az Országgyűlés alakuló ülésén hivatalosan is őt fogom javasolni a miniszterelnöki tisztségre. Meggyőződésem, hogy a közjogi szereplők közötti konstruktív együttműködés az, ami Magyarország és a magyar emberek érdekét szolgálja” – fogalmazott.

Magyar Péter a Sándor-palota előtt a sajtónak az mondta, hogy Sulyok Tamásnak hangsúlyozta: fontolja meg az önkéntes lemondást vagy az alaptörvény és a szükséges módosítások után el fogják távolítani őt a hivatalából, illetve több állami vezetőt is.

„Elnök úr sejtelmes választ adott erre a felvetésemre: ő is természetesen szeretné megőrizni a jogállamot, Magyarország külföldi reputációját és 

megfontolja az érveket a távozásával kapcsolatban”

 – jelentette ki Magyar Péter.

Az országgyűlési választást megnyert párt elnöke azt is mondta, hogy a legfontosabb az új országgyűlés összehívása, mert  egy energiaválság közepén van az ország.

Magyar Péter azt mondta: arra kérte a köztársasági elnököt, hogy segítsen közvetíteni közte és Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök között, és érje el, hogy személyesen egyeztethessenek egymással. 

Újságírói kérdésre elmondta, hogy gyors társadalmi és szakmai egyeztetést akarnak arról, hogy 

  • megerősítsék később az államfői jogosítványokat,  
  • megvitassák a közvetlen államfői választás lehetőségét,
  • illetve kijelentette, hogy az új köztársasági elnök személyéről konszenzust akarnak elérni.

Arról is beszélt, hogy telefonon egyeztetett Ursula von der Leyennel, akinek hangsúlyozta, hogy négy területen hajlandó az új kormány módosításokat kezdeményezni:

  • a korrupció visszaszorítása érdekében csatlakozna az ország az Európai Ügyészséghez, felállítanának egy új korrupció elleni hivatalt, megerősítésének az Integritási Hivatala jogait,
  • biztosítanák az igazságszolgáltatás és a nyomozóhatóságok függetlenségét,
  • a szabadsajtó működését garantálnák,
  • illetve visszaadnák az akadémiai szabadságot.

A politikus közlése szerint több ezer milliárd forintnyi EU-s forrás sorsa a tét augusztusig – konkrét projekteket is el kell indítani a támogatások felhasználásáért. 

Súlyos üzenet Sulyoknak: lemondás vagy eltávolítás jöhet, ezzel fenyegette meg Magyar Péter – az államfő megfontolja

Magyar Péter szerint az államfőnek a kormányváltás után önként kellene távoznia. Sulyok Tamástól azonban azt is kérte, hogy közvetítsen közte és Orbán Viktor között.
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu