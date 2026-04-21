Bejelentést tett saját jövőjéről Székesfehérvár polgármestere, miután Magyar Péter rátámadt – „nem érdekel, milyen pozícióból szólít meg”
"Minden szempontot mérlegelve, a családommal beszélgetve azt a döntést hoztam, hogy polgármesteri szolgálatomat folytatom, mindaddig, míg bírom ehhez az önök bizalmát” – jelentette ki Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében.
Cser-Palkovics András a bejelentésében azt mondta, a választást követő egy hétben, hogy van-e értelme folytatnia a munkáját. „Egyetlen, talán még ennél is fontosabb szempontom van: a családom kérése és elvárásai. Az elmúlt napokban mindkettőt alkalmam nyílt kellő mélységgel megbeszélni és átgondolni. Rengeteg fehérvári polgárral beszélhettem. Megszámolni sem tudom, hogy hány visszajelzést kaptam üzenetben, kommentben, telefonon. Nehéz szavakba öntenem, hogy mennyit jelentett azaz emberi támogatás, hogy még a mostani, intenzív országos közhangulatban is ennyien álltak ki mellettem, és ami fontosabb, azon polgármesteri felfogás mellett, amit én 16 éve – biztosan nem hibátlanul, de lelkiismeretemnek megfelelően és őszintén – próbálok követni, csapatommal együtt” – folytatta városvezető. Székesfehérvár polgármestere ezután az új kormánnyal való kapcsolatára is kitért.
„A jövőt illető kérdésem másik része az, hogy milyen lesz az új kormány által kialakított önkormányzati rendszer. Erről még mindig keveset tudni, de biztos vagyok benne, hogy komoly, régi és új kihívások elé néznek a települések. Bízom abban, hogy ezekre a kormányzattal közösen találják majd meg a válaszokat az önkormányzatok.
Tisztel fehérváriak! A tegnapi nap folyamán nevemre szóló felszólítást kaptam az ország leendő miniszterelnökétől, Magyar Pétertől. Szeretném egyértelművé tenni: ahogy a múltban, úgy a jövőben is, sem tőle, sem más országos politikustól nem fogadok el ilyet, nem érdekel, milyen pozícióból szólít meg.
– mondta a városvezető, aki azt is hozzátette, hogy ahogy eddig, ezután is kizárólag székesfehérvári polgároknak tartozik felelősséggel.
Székesfehérvár polgármestere a Fidesz választási vereségéről, annak okairól, valamint saját jövőjéről is beszélt.
„Át kell gondolnom tehát, hogy polgármesterként dolgozom-e a jövőben” – közölte múlt héten a Mandinerrel Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A városvezető közösségi oldalán úgy fogalmazott: „őszintén hiszek a lokalitásban, a közélet helyi szintjében, a normalitásban, a nyugodt politikai vitákban, a helyi fejlesztések jelentőségében, de be kell látnom, hogy ez most senkit sem érdekelt. Erre a gondolkodásra most nincs kereslet, ez nem trendi.”
A polgármester szerda este a Partizánnak adott interjút, ahol azt mondta, nehezen élte meg a vasárnap estét, de akár győzelem, akár vereség van, bele kell nézni a tükörbe. Mint fogalmazott, reménykedett ugyan, de a vereség nem lepte meg, csak a mértéke, a vereségért pedig közösségként kell vállalniuk a felelősséget.