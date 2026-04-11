Szijjártó szerint Trump támogató üzenete minden magyar pénztárcáján látszani fog

Egyedülállóan fontos Donald Trump amerikai elnök támogatása, amelyből minden magyar ember, minden magyar család profitál – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton.

Szijjártó szerint Trump üzenete minden magyar pénztárcáján látszani fog / Fotó: AFP

Szijjártó Péter a Vácról Balassagyarmat felé tartó buszról jelentkezett. A miniszter szintén részt vesz a kampányhajrában.

A politikus azt mondta, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke újra támogatását fejezte ki miniszterelnök úrnak, de nem is akárhogyan.

Donald Trump azt írta, hogy

az amerikai kormány a teljes gazdasági erejével és hatalmával készen áll arra, hogy Magyarországot és a magyar miniszterelnököt támogassa.

„Ez a mai viszonyok közepette – folytatta –, amikor rendkívül bonyolult nemzetközi viszonyok között élünk, egyedülállóan fontos támogatás, tekintettel arra, hogy a mai világrendben az az ország tud sikeres lenni, az tud biztonságban lenni, amelyik a négy világhatalmi politikai centrummal egyszerre tud jóban lenni, és ebből az egyik a világ első számú szuperhatalma, az Egyesült Államok.”

„Ez a kiállás miniszterelnök úr mellett is világosan mutatja, mennyire erős, lojalitáson alapuló barátság van Donald Trump és Orbán Viktor között, és ez az a barátság, amelyből minden magyar ember, minden magyar család profitál. Ha a miniszterelnök nem lenne ilyen jó barátságban Donald Trumppal, már rég nem vehetnénk olcsó energiát, már rég háromszor annyit kéne fizetni a rezsiért, már rég nem lenne védett benzinár” – mutatott rá.

„Ez is kiemeli a holnapi nap tétjét. Nem lehet az ország sorsát nullkilométeres kalandorok kezébe adni, mert az olyanokat megeszik reggelire” – tette hozzá.

Donald Trump a közösségi médiában a következőt írta: „Kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében – ahogyan azt a múltban nagy szövetségeseink esetében is tettük –, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnöknek és a magyar népnek erre valaha szüksége lenne. Örömmel fektetünk be abba a jövőbeli jólétbe, amelyet Orbán folyamatos vezetése fog előidézni!”