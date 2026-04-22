Szijjártó Péter: durva beavatkozás történt a magyar választási kampányban

Szijjártó Péter egyértelműen kimondta, hogy külföldi titkosszolgálatok befolyásolhatták a magyar választásokat. A leköszönő külgazdasági és külügyminiszter szerint Ukrajna és a brüsszeli intézmények egyértelműen abban voltak érdekeltek, hogy a kormányoldal vereséget szenvedjen. Cikkünk frissül.
VG
2026.04.22, 19:37
Frissítve: 2026.04.22, 19:41

Az elmúlt évek legfontosabb politikai feladata az volt, hogy Magyarország kimaradjon az orosz-ukrán háborúból, és ezt sikerült is elérni – mondta Szijjártó Péter a Telexnek adott interjújában. A leköszönő külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, hogy több magyar is életét vesztette az orosz fronton, ezért számára különösen egyértelmű volt: a konfliktusnak nem katonai, hanem kizárólag tárgyalásos megoldása lehet.

Szijjártó Péter: durva beavatkozás történt a magyar választási kampányban
Szijjártó Péter: durva beavatkozás történt a magyar választási kampányban / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Cikkünk frissül.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott, a béke a jövőben már nem lesz magától értetődő Európában, és az elmúlt négy évben aggasztó hangnemváltást tapasztalt az uniós vezetők részéről. Szerinte egyre többen kezdték a háborút politikai realitásként kezelni, ami nála több vészcsengőt is megkongatott. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy a most döntési helyzetben lévő vezetők nem engednek a rájuk nehezedő nyomásnak.

A leköszönő külügyminiszter szerint 

a konfliktus lezárásához elengedhetetlen, hogy az Egyesült Államok és Oroszország között fennmaradjon a közvetlen párbeszéd. 

Amíg van kommunikáció a két fél között, szerinte elkerülhető egy globális katasztrófa, és marad esély a diplomáciai rendezésre.

Külföldi titkosszolgálatok befolyásolták a magyar választásokat

A volt miniszter arról is beszélt, hogy külföldi titkosszolgálatok befolyásolhatták a magyar választásokat. Állítása szerint Ukrajna és a brüsszeli intézmények egyértelműen abban voltak érdekeltek, hogy a kormányoldal vereséget szenvedjen. Úgy fogalmazott: ha a Fidesz nyerte volna a választást, biztos lenne abban, hogy Magyarország képes nemet mondani Brüsszelnek.

Példaként említette a Barátság kőolajvezeték ügyét is. Elmondása szerint amikor felmerült, hogy magyar és szlovák szakértők vizsgálják meg a vezetéket, egy uniós szóvivő inkább katonák küldését vetette fel. Szijjártó ezt annak jeleként értékelte, hogy 

Brüsszelben sokszor nem a gazdasági racionalitás, hanem a háborús logika kerül előtérbe.

A választási eredményről szólva azt mondta, el kell fogadni, hogy a Tisza Pártnak többen hittek, mint a kormányoldalnak. Szerinte többen gondolták úgy, hogy az ellenzék által bemutatott ajánlat jobb, mint amit a Fidesz kínált. Hozzátette: a választási eredmény végső soron mindig minősíti az elvégzett munkát.

Szijjártó szerint az elmúlt időszakban olyan politikai támadások érték a Fideszt, amelyekre korábban nem volt példa. Úgy látja, hamis az a kép, amely szerint eddig „pokol” volt az élet Magyarországon, és most automatikusan „mennyország” következik. Azt mondta, ő és Orbán Viktor miniszterelnök is arra törekedtek, hogy a rendszer valóban a nemzeti együttműködésre épüljön.

A gyűlöletkeltés vádját visszautasította, hangsúlyozva, hogy a kormány tagjai mindig azon dolgoztak, hogy Magyarország mindenki számára élhető ország legyen. Szerinte a róluk kialakult negatív kép nem a kormány politikájából következik, hanem abból, hogy egyes szereplők visszaéltek a helyzettel, és elveszítették a józan mércét.

Cikkünk frissül.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu