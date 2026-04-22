Szlovákia nem hátrál: csak egy esetben lépnek az oroszok ellen – most minden Zelenszkijn múlik, óriási a tét

Amennyiben újraindul az orosz kőolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken, Szlovákia készen áll arra, hogy jóváhagyja az EU 20. Oroszországgal szembeni szankciós csomagját – jelentette ki Juraj Blanár szlovák kül- és európai ügyekért felelős miniszter az Európai Unió Tanácsának ülése után kedden éjjel.

Ha újraindul a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken, Szlovákia jóváhagyja az uniós szankciós csomagot

„Készen állunk az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomag támogatására is, mivel értékelésünk szerint annak nem lesz hatása a szlovák gazdaságra. Azonban ezt csak akkor tesszük meg, amikor a Barátság kőolajvezetéken keresztül megérkezik a az orosz kőolaj Szlovákiába. Egyelőre csak azt tudom megállapítani, hogy nincs ilyen információnk, és erről tájékoztattam kollégáimat és a tanácsot is, hogy ez egy politikai döntés, amely Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök azon politikai döntéséből indul ki, hogy nem engedte az olajat Szlovákiába és Magyarországra” – ismertette Juraj Blanár, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte.

A szlovák külügyminiszter kitért az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós kölcsönre is. Azt mondta, hogy azzal, hogy az Európai Unió tavaly decemberben jóváhagyta a hitelt, és Szlovákia (Magyarországgal és Csehországgal együtt) nem vesz részt abban, számukra ez a téma lezárult. Ami azonban a Barátság kőolajvezetéken történő kőolajszállítás újraindítását illeti, az egy nagyon fontos kérdés Szlovákia számára.

„Szlovákia kész blokkolni az Európai Unió Oroszország elleni 20. szankciós csomagjának elfogadását mindaddig, amíg Pozsony nem kap garanciákat a Barátság kőolajvezeték működésének helyreállításáról” – nyilatkozta még a múlt héten Juraj Blanár.

A tárcavezető később úgy fogalmazott, hogy Pozsony addig fogja blokkolni az említett szankciókat, amíg a Barátság vezetéket újra üzembe nem helyezik. Szerinte ugyanakkor Szlovákia nem fogja ellenezni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós (nagyjából 35 100 milliárd forintos) uniós hitel felszabadítását, amelyet eddig Magyarország blokkolt – értesült a Ceské Noviny.